Генеральный директор Tesla Илон Маск, недавно переехавший в Техас, намеревается продавать жителям штата электроэнергию, сообщает Business Insider.

В начале месяца автопроизводитель подал заявление в местную комиссию по коммунальным услугам на розничную продажу энергии через новую дочернюю компанию Tesla Energy Ventures.

Как сообщается, Tesla может продавать электричество напрямую в государственную электросеть штата.

Компания заявляет, что будет использовать солнечные панели, установленные на домах. С их помощью жилье можно превратить в маленькую электростанцию и делиться электричеством с сетью штата. По данным Tesla, техасцы уже установили более 1 ГВт персональных солнечных панелей.

Ранее жители Техаса пострадали от волны отключений электроэнергии, вызванной суровой зимой. Погибло более 100 человек, и миллионы техасцев на несколько дней остались без электричества на сильном морозе.