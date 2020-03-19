Ильхам Алиев: «В Мюнхене армянская пропаганда была развеяна в пух и прах»

На Мюнхенской конференции по безопасности был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

«…Можно сказать, что их пропаганда была развеяна в пух и прах на основе доказательств, исторических фактов, резолюций и постановлений, принятых международными организациями. Считаю, что этот сокрушительный удар положил конец армянской пропаганде. Аудитория Мюнхенской конференции по безопасности достаточно широка. Если учесть, что дебаты руководителей Азербайджана и Армении вживую проводились впервые, то не трудно представить, какой интерес они вызвали, миллионы людей могли наблюдать их как в прямом эфире, так и после. Поэтому наше правое дело еще раз нашло свое подтверждение, и весь мир еще раз увидел, — я сказал это в прямом эфире и на Валдайском форуме, — что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», — сказал глава государства.