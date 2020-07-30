Ильхам Алиев в Балакене — ФОТО

29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Балакенский район.

Как передает АПА, глава государства посетил памятник великому лидеру в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиева, в центре города Балакен и возложил к нему цветы.

Президент принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств. Глава государства был проинформирован о созданных в здании условиях.

Было отмечено, что трехэтажное здание Балакенской детской школы искусств, построенной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от 5 августа 2017 года, рассчитано на 320 ученических мест. В школе площадью 3232 квадратных метра имеются 45 классных комнат, созданы зал для хранения музыкальных инструментов и хореографический зал, скульптурная и художественная мастерские, студия звукозаписи, библиотека. В актовом зале школы на 177 мест созданы все условия для проведения мероприятий. В Детской школе искусств в настоящее время обучаются 288 учеников и работают 64 учителя.

В Балакенском районе, являющемся одним из основных туристических направлений нашей страны, в 2019 году по сравнению с 2003 годом объем производства продукции увеличился в 3,1 раза, промышленности — в 18 раз, сельского хозяйства — в 1,7 раза, а объем средств, направленных в основной капитал, — в 10 раз. С 2003 года в районе было открыто 20538 новых рабочих мест, в текущем году для незанятого населения было создано 350 оплачиваемых, в связи с пандемией — дополнительно 200 общественных рабочих мест.