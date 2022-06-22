22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились с дворцовым комплексом «Нуруллабой» в городе Хива.

***11:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 июня ознакомились с Государственным историко-архитектурным музеем Ичан-Кала в городе Хива.

***09:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня прибыл в город Ургенч в Узбекистане, сообщает официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту города Ургенч, где развевались государственные флаги двух стран, Президента Ильхама Алиева встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.