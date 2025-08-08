Примечательно, что ошибка осталась незамеченной как авторами научной работы, так и рецензентами. Ее обнаружил невролог и исследователь ИИ Брайан Мур, который рассказал о проблеме в соцсети LinkedIn. После этого Google внесла правки в свой блог-пост, посвященный Med-Gemini, но оригинальная научная статья осталась без изменений.

В компании инцидент назвали «распространенной опечаткой» и «частой ошибкой расшифровки», предположив, что неверный термин мог попасть в обучающие данные из реальных медицинских документов, где его допускали сами врачи.

По словам экспертов, этот случай является ярким примером так называемой «галлюцинации» ИИ — явления, при котором модель генерирует убедительную, но ложную информацию. Специалисты отмечают, что главная проблема заключается в том, что нейросети не признаются в незнании, а предпочитают придумать ответ.

Дальнейшее тестирование связанных моделей, таких как MedGemma, показало, что они могут давать абсолютно разные и противоречивые диагнозы на схожие запросы.

«Планка для ИИ должна быть выше, чем для врача-человека, поскольку от него требуется повышенная надежность», — отметил главный специалист информационной системы здравоохранения Providence Маулин Шах.

В медицинском сообществе теперь опасаются, что из-за высокой рабочей нагрузки и доверия к авторитету технологий врачи могут перестать замечать подобные ошибки, что представляет потенциальный риск для пациентов.

Несмотря на инцидент, Google продолжает активно внедрять ИИ в свои продукты. Компания уже запустила функцию Overviews, которая выдает советы по здоровью в поисковой выдаче, и разрабатывает «ИИ-научного ассистента» для исследований новых лекарств.

В то же время специалисты призывают к созданию более надежных систем проверки, включая обязательный человеческий контроль, аудит со стороны экспертов и независимые испытания, прежде чем ИИ будет допущен к широкой клинической практике.