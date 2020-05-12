Игрок «Реала» едва выжил после падения со стены дома

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, как незадолго до этого писала зарубежная пресса.

Как информирует Kurir со ссылкой источник, близкий к семье сербского игрока, атлет «едва выжил после падения».

«Пожалуйста, поймите меня: я ничего не могу вам говорить. Из «Реала» поступило указание, что никто, даже Лука, не должен давать комментарии», — впоследствии прокомментировал инцидент отец спортсмена.

К слову, руководство «королевского клуба» пришло в ярость, узнав об обмане Йовича, изначально заявлявшего, что травма была получена во время первой тренировки. (gazeta.ru)