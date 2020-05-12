Игрок «Реала» едва выжил после падения со стены дома

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, как незадолго до этого писала зарубежная пресса.

Как информирует Kurir со ссылкой источник, близкий к семье сербского игрока, атлет «едва выжил после падения».

«Пожалуйста, поймите меня: я ничего не могу вам говорить. Из «Реала» поступило указание, что никто, даже Лука, не должен давать комментарии», — впоследствии прокомментировал инцидент отец спортсмена.

К слову, руководство «королевского клуба» пришло в ярость, узнав об обмане Йовича, изначально заявлявшего, что травма была получена во время первой тренировки. (gazeta.ru)

| 2020-05-12T01:15:58+00:00 12 мая 2020, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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