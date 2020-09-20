Хулуси Акар осудил публикацию в греческой газете

Министр обороны Турции Хулуси Акар выступил с осуждением в связи с публикацией в одной из греческих газет, в которой допущен оскорбительный выпад в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Агентство Анадолу.

«Этот позор останется черным пятном в истории греческой прессы», — заявил Акар.

Турция ожидает от властей Греции немедленно принять меры для административного и судебного разбирательства в отношении этих лиц, пытающихся саботировать отношения между двумя государствами, подчеркнул Акар.

| 2020-09-20T15:26:57+04:00 20 сентября 2020, 17:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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