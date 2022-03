24 марта в кинотеатрах сети Park Cinema начнется прокат фильма «Худший человек на свете» –– интеллектуальной мелодрамы режиссера Йоакима Триера о поиске себя, вызовах и взрослении европейской девушки из Осло. Исполнительница главной роли актриса Ренате Реинсве получила награду за лучшую женскую роль в основном конкурсе в Каннах 2021 года, картина также была номинирована на премии Оскар (категории «лучший оригинальный сценарий» и «лучший фильм на иностранном языке»), BAFTA и другие, сообщает #.

«Худший человек на свете» рассказывает о становлении современной девушки, трудностях личного выбора, радостях и горестях молодого человека на пути самопознания. Юная студентка Юлия из хорошей норвежской семьи начинает взрослую жизнь, думая, что станет врачом. Её главные черты — беспокойство и рефлексия. Ни одно событие и переживание Юлия не оставляет просто так, ставит под сомнение собственные и чужие ценности и живёт в постоянном внутреннем конфликте. После первых месяцев учёбы она решает, что психология ей куда ближе, чем медицина — а потом увлекается писательством, фотографией и книжным делом. Фильм разбит на 12 последовательных глав: Юлия меняет профессии и возлюбленных, переживает длительные отношения и лёгкие увлечения, приспосабливается к новым обстоятельствам и открывает разные стороны своей личности.

В портрете эмансипированной и ищущей женщины режиссер Йоаким Триер рассматривает актуальные вопросы в самоопределении и отношениях европейского человека: где проходит граница нашей свободы, в чём причина нашей неудовлетворённости, способен ли человек быть одиночкой и почему, несмотря на обилие возможностей и отсутствие видимых препятствий, мы всё равно не можем перестать тревожиться за будущее.

Режиссер Йоаким Триер родился в Дании и вырос в Норвегии в кинематографической династии: его отец работал звукорежиссёром, а дедушка — художественным директором влиятельной европейской студии Norsk Film.

Роль Юлии была специально написана под норвежскую актрису Ренате Реинсве. Ренате, многие годы работавшая в театре, собиралась бросить актёрскую карьеру прямо перед тем, как получила предложение о «Худшем человеке на свете». Триер уже снимал Ренате в эпизоде «Осло, 31 августа». Игра Реинсве собрала восхищённые отзывы ведущих мировых изданий и была удостоена приза в Каннах за лучшую женскую роль. The New Yorker пишет: «Присутствие Реинсве в кадре делает фильм больше него самого», а The Guardian однозначно утверждает, что на наших глазах «родилась звезда».