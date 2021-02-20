Хороший пример со стороны Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс включил российского телеведущего Владимира Соловьева в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в своем микроблоге Twitter в четверг, 18 февраля.

Глава МИД Латвии обосновал запрет тем, что для балтийского государства «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».

Дело в том, что 15 февраля в своей вечерней передаче на телеканале «Россия» Владимир Соловьев сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с нацистскими преступниками Адольфом Гитлером и Отто Скорцени, положительно отозвавшись о последних. В частности, главу нацистского рейха он назвал «очень смелым человеком», который, в отличие от Навального, «не косил от армии», а также «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

По словам главы МИД Латвии, Соловьев находится в поле зрения его ведомства уже давно, так как его высказывания часто можно расценить как разжигающие вражду, например, в связи с событиями в Украине.

«Особенно он набил руку на различных дезинформационных и пропагандистских кампаниях. Его двусмысленные замечания о диктаторе Бенито Муссолини и то, что он сказал о [лидере нацистской Германии Адольфе] Гитлере, что тот был смелым человеком и сражался на фронте, является недопустимой глорификацией нацизма и его вождя. Таким людям в Латвии делать нечего», — подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, в начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил трансляцию телеканала «Россия РТР». Поводом для запрета послужили четыре выпуска передач, которые, по оценке регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне. Среди них был и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Кстати, некоторые комментаторы уже предсказывают, что этот случай может сыграть роль прецедента, и через некоторое время путь Соловьеву в Европу будет заказан. Может быть, поэтому он уже заволновался, обговаривает ситуацию с адвокатами, и хочет подать в суд на решение МИД Латвии.

Но интересно, как встретили это решение внешнеполитического ведомства в самой Латвии?

Комментарий по этому поводу согласился дать # латвийский журналист из города Лиепая Юрис Экштейнс:

— Начну, пожалуй, с того, что по поводу каких-либо запретов вообще в Латвии существует несколько мнений, и их становится все больше в настоящий момент на фоне ограничений в связи с пандемией как в Латвии, в частности, так и в Европе, вообще.

По моим наблюдениям, в последнее время в социальных сетях все чаще встречается мнение, оценивающее рост числа разнообразных запретов в ЛР как весьма тревожный симптом в целом. Авторы таких комментариев (известные лично мне), как правило, не смотрят российские телеканалы, весьма критически оценивают пропагандистскую составляющую телепередач этих каналов. Однако, эти же комментаторы (пишущие и по-латышски, и по-русски) отмечают, что с запретов (возможно, и обоснованных) начинался финал наметившегося было в 1990-х годах демократического курса у восточных соседей Латвии. Повторюсь, люди эти вещания Соловьева не смотрят.

Есть и иное мнение, и мне приходилось с ним встречаться. Это мнение жителей Латвии, ни в какой мере не владеющих государственным языком, несмотря на то, что родились на территории этой страны и прожили в Латвии всю свою жизнь. Мнение их сводится к тому, что вся полнота истины заключена в телепередачах с участием Соловьева. Но, при условии, что доступ к этим телепрограммам для них будет бесплатным. Идеальным им бы казалось такое положение вещей, если бы латвийское государство вообще оплачивало им такие телетрансляции («мы же платим налоги в Латвии, почему бы и нет» — дежурный «аргумент» представителей этой телеаудитории). Причем, характерологической особенностью именно таких комментаторов является абсолютная вера в то, что таких, как они людей, разделяющих их мнение, в Латвии очень много. Чуть ли не каждый второй, а то и первый, придерживается, на их взгляд, того же мнения. Мнения, не опирающегося, впрочем, ни на какие опубликованные исследования.

Тут бы я сделал небольшое отступление, обратив внимание на тот факт, что в Латвийской Республике по-прежнему действует провозглашенная правительством в связи с показателями заболеваемости Сovid-19 чрезвычайная ситуация. И лишь на днях было обнародовано правительственное решение о некотором ослаблении этих мер на фоне относительной стабилизации печальной статистики. В частности, был отменен комендантский час, введенный ранее на время выходных и праздничных дней. Меры эти нельзя назвать популярными, и в Латвии существуют определенные протестные настроения, как реакция на эти ограничения. Так, в декабре прошлого года в Риге прошел разрешенный митинг противников правительственных мер по борьбе с пандемией, причем, замечания наблюдавшей за акцией полиции свелись лишь к превышению разрешенного числа участников, но, поскольку люди приходили на митинг в основном стихийно, то и проведению митинга никто не препятствовал. Скажу сразу, что я лично никак не предубежден против ненасильственных протестов, в целом, если они не связаны с разжиганием вражды или ненависти и не преследуют никаких пропагандистских целей. Однако не мог не отметить, что митингующие использовали плакаты, выполненные в единой стилистике и эстетике. Причем, среди лозунгов привлек внимание один: «Ринкевича (министра иностранных дел Латвии) — в отставку!». Казалось бы, какое отношение имеет глава МИД к гигиеническим требованиям вроде обязательного использования масок в крупных торговых центрах? То есть, не покидает ощущение, что акция эта, тем не менее, кем-то умело направлялась. Вспоминается высказанное однажды на пресс-конференции мнение некогда известного российского политика и олигарха, выпускника мехмата МГУ, о том, что «влияние российских спецслужб в странах Балтии никогда не сходит до нуля».

Действительно, было бы наивно полагать, что пропаганда российских СМИ сегодня не станет использовать любую возможность для попыток дискредитации латвийских демократических институций и ценностей, хотя эти СМИ и апеллировали бы громко к этим самым институциям и ценностям.

Решение, принятое министерством иностранных дел ЛР в четверг, представляется редким случаем реализации, так сказать, чистого права. Вступивший в силу запрет на въезд Соловьеву никак не связан ни с его, Соловьева, мнением, ни с мнением даже оппонентов Соловьева. Это именно исполнение закрепленного в латвийском законодательстве права, абсолютно табуирующего публичное прославление нацизма в любой форме. По аналогии с принятым Международным Трибуналом в Нюрнберге принципом jus cogens (общий закон). Когда не важно, что по этому поводу думаете Вы или кто-то в Вашей стране. В случае попыток любой глорификации нацистов закон здесь сработает в любом случае.

И да, конечно, едва ли бы эта мера была бы действенна, если б не предполагала и большие проблемы при въезде в любую страну ЕС с таким бэкграундом.