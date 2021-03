Холодная радость России

Нет большей радости для российской пропаганды, чем позубоскалить и ерничать по поводу американских трудностей и неудач.

Вот компания Илона Маска осуществила запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Об этом не говорится, а основной упор на том, что он взорвался через несколько секунд после приземления. О новом прорыве в будущих пилотируемых полетах ни слова. Инженеры компании SpaceX добились выдающегося успеха в отработке запуска и посадки таких кораблей ни слова. Даже о том, что утечка горючего стала причиной взрыва. Радость от взрыва затмила все.

Или вот погодная аномалия над Северной Америкой. Из Арктики в Европу и Америку поступают зимой, а иногда и летом волны холода. Обычно такие арктические волны не спускаются в нижние широты, так как их задерживают где-то над Канадой области низкого давления. Однако в этом феврале такая волна прошла по Европе, а в Северной Америке достигла южных штатов и даже проникла на север Мексики.

Примерно 70% территории США покрыл толстый слой снега. Не сказать, что в этом было что-то необычное. Время от времени такое случается. Аномальными оказались холода.

В южном штате Техас ударили морозы, которых здесь не было более 130 лет. В Далласе термометры опустились до минус 18 градусов по Цельсию, в Хьюстоне до минус 15. При том, что средняя температура февраля составляет плюс 13,6 градуса.

Дома в Техасе не отапливаются и люди, спасаясь от холодов, стали греться с помощью электронагревателей. Вот здесь и подстерегала беда. Как говорит американская половица, the weakest fruit drops earliest to the ground — самый слабый фрукт раньше всех падает на землю. Таким фруктом оказалась энергосистема штата. Она не выдержала холодов и пиковых нагрузок.

Началось хаотическое отключение потребителей и миллионы людей остались без света и тепла. Вот и наступило время российской пропаганде порадоваться на проблемах американцев. И особенно порадовало так называемых экспертов на федеральных каналах, что ряд американских консервативных политиков и журналистов начали в социальных сетях во всем обвинять зеленую и в первую очередь ветроэнергетику.

Как сказал политический обозреватель и ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, «Все работало прекрасно до того момента, пока не наступили холода. Ветряные мельницы тут же вышли из строя как никчемные модные игрушки, и люди в Техасе начали умирать [от холода]».

Заметим, что Техас довольно ветреный штат и не удивительно, что здесь до 25% электроэнергии производится с помощью ветроагрегатов и солнечных электростанций.

Вот и показала зеленая энергетика свою никчемность, и нет никаких условий для отказа от производства электроэнергии из ископаемого топлива. Со всех экранов в России так и неслось, что вот вам и новые технологии. Без нефти, газа и угля конечно, российских, мир прожить не сможет.

Однако, пропаганда — это одно, а действительность — совершенно другое. Несколько технических аспектов.

Во-первых, из-за сильных морозов стали рваться трубопроводы и электростанции стали испытывать дефицит воды для охлаждения. По этой причине автоматика отключила первый энергоблок на атомной электростанции South Texas Nuclear Generating Station. Энергосистема штата потеряла 1,35 ГВт мощности.

Во-вторых, сильно упала по предыдущей и другим причинам выработка электроэнергии на угольных электростанциях. Из-за этого дефицит мощности увеличился на 6 ГВт.

В-третьих, резко упала добыча природного газа. За неделю до холодов она составляла в штате около 223 млрд. куб. м в день, по данным Refinitiv Eikon, в холода этот показатель упал до 53 млрд. Как написал в Twitter конгрессмен Палаты представителей штата Дэн Крэншо, «Газ не кончился, мы просто потеряли возможность его получать. В Техасе газопроводы не изолируют от холода, они просто замерзали».

На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе. Мощность газовой энергетики штата на зимний период составляет 55 ГВт, но уже 15 февраля она упала до 31 ГВт.

Итог по традиционной электроэнергетике. Она потеряла 35 ГВт, из которых 30 ГВт приходится на газ и уголь и 1,35 ГВт атомные электростанции. В целом энергосистема потеряла 35-40% генерирующих мощностей.

Посмотрим теперь на зеленую энергетику, в частности, на ветровую составляющую. В ней потери составили немногим менее 3 ГВт. Почти в 10 раз меньше, чем у традиционных видов. Солнечная энергетика в условиях холодов даже увеличила, пусть и не очень сильно, выработку электроэнергии.

Наряду с рассмотренными техническими аспектами дефицита электроэнергии есть и организационные.

В США работают три независимые энергосистемы: Западная, Восточная и штата Техас. Единая энергосистема как таковая отсутствует. Другими словами, нет перетока электроэнергии между регионами в случае дефицита или ее избытка. С одной стороны, в случае blackout без электроэнергии останутся потребители только одной энергосистемы. Так 14 августа 2003 года произошел сбой в сети США и Канады. Тогда без электричества остались в 7 штатах США и двух провинциях Канады. Однако другие энергосистемы не пострадали.

С другой стороны, в случае дефицита электроэнергии нет возможности взять ее у других энергосистем. В частности, энергосистема города Эль-Пасо, не входящая в техасскую, подключена к общей энергосистеме востока США и поэтому прошла холода практически без отключений, получая электроэнергию из других регионов.

Не следует думать, что американские энергетики не понимают преимуществ и, соответственно, недостатков единой энергосистемы страны. Проблемы здесь не технические и не столько организационные, сколько финансовые и политические.

Автономность техасской энергосистемы позволяет ей работать с меньшим контролем со стороны федеральных властей. Если синхронизироваться с другими энергосистемами, то следует выполнять более жесткие требования к безаварийности и оснащению агрегатов дополнительными устройствами. Федеральная власть потребует оснащения ветрогенераторов cold-weather package — системы, позволяющей бесперебойно работать в холодных условиях, строить дополнительные мощности по хранению газа, адаптировать газопередающее и генерирующее оборудование к холодам. Это все затраты, которые увеличивают стоимость электроэнергии для потребителей.

В Техасе она самая низкая в США. Так стоит ли огород городить из-за нескольких холодных суток, которые происходят несколько раз в сто и более лет. Избиратель, который считает каждый цент, этого не поймет. Чтобы не платить лишнее, большинство предпочитает померзнуть. Каждый политик в штате это прекрасно. Так что подключаться к другим энергосистемам Техас не будет.

Вообще борьба с зеленой энергетикой обостряется. В социальных сетях активно распространяется фото с вертолетом, с которого производится противообледенительная обработка ветряной турбины. Какая же это зеленая энергетика, если противообледенительная жидкость производится из ископаемого топлива. Утверждается, что снимок сделан на днях в Техасе.

Как выяснила британская корпорация ВВС, фото сделано в Швеции в 2016 году компанией Alpine Helicopter. На снимке показано как вертолет очищает турбину от льда горячей водой.

Несмотря на все обвинения зеленой энергетики в планах Техаса в 2021-2023 гг. ввести в строй вдобавок к имеющимся 25 ГВт еще 35 ГВт ветровой и солнечной генерации. Холодная радость России оказалась скоротечной.