«Хочу предупредить азербайджанцев от «доверия» миротворческим заявлениям русского МИД» — Александр Сытин

О том ,какие внутриполитические процессы идут в России, митингах в Хабаровске и активности Кремля в международной политике, рассказал в интервью глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

— Как вы оцениваете на сегодня внутриполитические события в России? Какие процессы сейчас в России после конституционных поправок?

— На самом деле я считаю, что значение принятия конституционных поправок сильно преувеличено и раздуто либеральной общественностью и СМИ. Константной остается то, что Россия продолжает существовать в условиях кризиса всех систем — экономической, социально-политической, духовной, международно-политической. Длительность кризиса не может предсказать никто, но я хотел бы предостеречь политических оптимистов от либерализма от двух вещей.

Во-первых, система обладает весьма значительным запасом прочности и не надо полагать, что падение рейтингов власти и президента в частности есть важнейший фактор, ослабляющий систему. На самом деле систему ослабляют только экономические трудности и внешнеполитическое давление. Во-вторых, сегодняшняя ситуация выявляет совершенную несостоятельность любых оппозиционных лидеров, которые не могут предложить ровным счетом ничего, кроме разговоров об «антинародном режиме», бесчеловечности увеличения пенсионного возраста и некой абстрактной борьбы за «честные выборы».

Я не слышал ни о какой программе, которая предусматривала бы значительное реформирование в социально-экономической сфере, например, что делать с т.н. «естественными монополиями» и госкорпорациями, как реформировать систему государственной безопасности и т.д. Между тем, без ответов на эти вопросы любая оппозиционная деятельность с хождением по улицам с лозунгами «Путин должен уйти!» заставляет думать, что все оппозиционные программы тлеют целью не более чем как смена персоналий в Кремле. При этом их внутренняя, а тем более международная политика существенных изменений не претерпит. Пребывание у власти нынешней «элиты» безусловно отягощает кризис, который скорее всего не может быть разрешен эволюционным путем, ибо страна движется в направлении тупика. Не надо забывать и о том, что исторически ВСЕ крупные политические перемены в России всегда происходили через слом и полный крах всех государственных институтов и самой государственности. Единственная крупная реформа по отмене крепостного права стала важнейшей предпосылкой произошедших спустя полвека событий. Так что на вопрос о том, какие процессы идут в России после принятия конституционных поправок, мой ответ — никакие процессы в стране не идут. Происходит/произошло замораживание кризисного status quo.

— Как мы видим сейчас в Хабаровске, на дальнем востоке идут митинги против задержания губернатора Сергея Фургала. Как вы оцениваете данные митинги? Насколько они могут перерасти в более масштабные протесты по всей России?

— Протесты в Хабаровске основываются на широкой PR кампании, которая проводилась губернатором в период его пребывания у власти. Нет смысла перечислять мероприятия в рамках этой кампании — такие как сокращение собственной зарплаты, направление средств из бюджета на бесплатные школьные завтраки и т.п.

Губернатор сумел создать у народа иллюзию того, что он является «заступником народа» перед подчиненными ему местными властями — мэрами, руководителями местных администраций и т.п. Русские очень падки на такие ходы и готовы поверить любому, кто выступит в защиту примитивно понимаемой ими «социальной справедливости», спрос на которую всегда был традиционно высок в русском обществе.

На самом же деле за ситуацией с арестом хабаровского губернатора стоит «спор хозяйствующих субъектов» — собственников АмурСтали, в ожидании реализации проекта строительства моста на Дальнем Востоке и вала заказов и баснословного роста капитализации предприятия. Так что я не стал бы переоценивать значения выступлений. Шансов на то, что они распространятся по всей России нет ни малейших. Вообще надо иметь в виду, что любые выступления, происходящие в этой стране вне столиц, а на самом деле вне Москвы не имеют никаких перспектив. Исключения могут составить национальные движения, но речь сейчас не о них. Так что о хабаровских волнениях с чистой совестью можно забыть.

— Способна ли современная Россия с ее внутренними противоречиями играть активную роль на международной арене?

— Россия была и остается угрозой для соседей и всего мирового сообщества в связи с наличием у нее ядерного оружия. Единственным фактором сдерживания является реакция мирового сообщества и нежелание правящей русской элиты, чтобы ее воспринимали как изгоев, а тем более как международных террористов. Характерно, что, как и в социально-политической сфере ни господствующая «элита», ни «оппозиционные силы» не могут предложить какой-либо позитивной программы, а без такой программы говорить о серьезном международном влиянии бессмысленно.

В то же время, пользуясь, случаем, хочу предупредить азербайджанского читателя от «доверия» миротворческим заявлениям русского МИД с его обращениями к общему советскому прошлому. Россия ВСЕГДА и при всех обстоятельствах будет поддерживать Армению, и в случае масштабного конфликта между Арменией и Азербайджаном, вполне возможно развитие событий по грузинскому сценарию 2008 года, причем в качестве пострадавшей стороны вне сомнения окажется Азербайджан. Хотелось бы, чтобы мое предостережение было услышано.