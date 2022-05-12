Дрожжевые культуры, хлебопекарные дрожжи, готовые разрыхлители для теста освобождены от ввозной пошлины.

Как сообщает АПА, премьер-министр Али Асадов внес соответствующие изменения в «Товарную номенклатуру II внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин».

Согласно изменению, от ввозной таможенной пошлины освобождены и продукты, не содержащие или содержащие менее 10% молока, содержащие от 10% до 50% молока, а также более 50% молока, а также не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но являющиеся молочными продуктами.

Также освобождена от ввозной пошлины свекла с добавкой патоки. В то же время, в соответствии с изменением от ввозной таможенной пошлины освобождена мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных.

Настоящее постановление в силе до 31 декабря 2022 года.