Хикмет Гаджиев выступил в разрушенной армянами мечети

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил в разрушенной армянами мечети в центре Зангилана.

Как сообщает корреспондент Oxu.Az, он заявил, что Армения уничтожала инфраструктуру на оккупированных территориях в течение 30 лет. Помощник Президента отметил, что сейчас уже есть возможность посетить освобожденные от оккупации земли, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах.

Х.Гаджиев сказал, что железная дорога, проходящая через Миндживан, также разрушена.