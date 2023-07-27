Помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев ответил председателю парламента Армении Алену Симоняну.

Как сообщает #, Хикмет Гаджиев ответил на обвинения Симоняна в своем аккаунте в Twitter.

«Вместо того, чтобы играть словами, политическое руководство Армении должно положить конец манипуляциям, играм с дезинформацией и ложной информацией, пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество в вопросе Лачинской дороги! Дорога Агдам-Ханкенди открыта и работает!», -отметил в публикации Хикмет Гаджиев.