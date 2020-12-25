Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет в пятницу, 25 декабря, американское издание The Washington Post. По данным издания, в результате недавних кибератак злоумышленники также смогли добраться до электронной почты как минимум одной частной компании.

Предположительно, хакеры действовали через корпоративного партнера компании Microsoft, которого источники информации не назвали. В самой компании Microsoft настаивают, что не выявили никаких уязвимостей и следов взлома предоставляемых продуктов или облачного сервиса.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что хакеры, предположительно действующие в российских интересах, пытались получить несанкционированный доступ к электронной переписке CrowdStrike Holdings Inc. — американской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

Специалисты Центра изучения угроз корпорации Microsoft cвязались с компанией, предупредив, что киберпреступники пытались получить доступ к переписке с помощью облачной платформы Microsoft Azure. «Была предпринята попытка прочитать электронную почту — и она, как подтвердили в Miсrosoft, провалилась», — отметили специалисты CrowdStrike Holdings Inc. (DW)