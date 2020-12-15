Хакеры из России взломали Министерство внутренней безопасности США

Хакеры, «работающие, предположительно, на российское правительство», взломали Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним комуникациям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США», — говорится в сообщении.

По данным издания, атака была совершена в воскресенье, 13 декабря. Другие детали не приводятся. (gazeta.ru)

| 2020-12-15T00:35:43+04:00 15 декабря 2020, 07:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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