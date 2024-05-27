Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отказ признавать Палестину Советом безопасности ООН приведет к дальнейшему кризису в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фидан отметил, что непризнание Палестины Совбезом ООН будет означать полное банкротство международной системы. Признать Палестину требуют международное право и совесть человечества, подчеркнул министр.

Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис», — резюмировал глава турецкого МИД.