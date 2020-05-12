Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.

Ранее бывший обладатель чемпионских титулов в двух весовых категориях назвал российского спортсмена «прячущейся крысой».

«Обнять ноги? Забыл, как я тебя вырубал, или ты пишешь в Twitter пьяным? Я полностью уничтожил тебя в поединке — в ударной технике, в борьбе, заставил тебя хватать воздух руками, и в конце ты сдался. Ну и последнее, не забывай свои слова: «Это только бизнес», — написал Хабиб в соцсетях.

Также россиянин отреагировал на пост Макгрегора, в котором ирландец высмеял фото Нурмагомедова в ванне с друзьями.

«Тебе не нравятся ноги?» — опубликовал чемпион UFC запись в Twitter.(Газета.Ru)