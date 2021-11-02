Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Довольно жестокого обращения c биоразнообразием. Довольно убивать себя диоксидом углерода. Довольно обращаться с природой как с туалетом. Довольно сжигать, бурить, разрабатывать недра. Мы роем собственные могилы», — заявил Гутерриш.

Он добавил, что климатические изменения происходят уже сейчас. За прошедшие 30 лет скорость подъема уровня Мирового океана выросла в два раза, океаны стали теплее, чем когда бы то ни было, а последние шесть лет с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году, оказались самыми теплыми на Земле — за все время наблюдений, утверждает генсек ООН. (gazeta.ru)