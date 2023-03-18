Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш продолжит коммуникацию и встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, несмотря на выдачу ордера на его арест.

Напомним, что Международный суд Гааги официально заявил о возможной причастности российского диктатора и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой к депортации детей с территории Украины.

Как отметил представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик в рамках своего брифинга, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом (ООН) в контексте подобных вопросов.

«Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним», — подчеркнул он.

Также спикер Гутерреша неоднозначно ответил по поводу возможности дальнейшего участия Путина в мероприятиях ООН в случае, если они будут проводиться на территории стран-подписантов Римского статута (участников МУС)

«Как я уже сказал, это решение касается всех: генеральный секретарь всегда будет говорить с тем, с кем ему нужно говорить, чтобы двигаться вперед», — отметил он.