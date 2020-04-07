Guardian: британцы поджигают вышки 5G, якобы помогающие распространению коронавируса

По меньшей мере 20 вышек сотовой связи в Великобритании были испорчены за последние несколько дней. Как сообщила в понедельник газета The Guardian со ссылкой на источники в соответствующей отрасли и правительстве, акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G.

По данным издания, в четверг вандалы, предположительно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений росло. Значительное их число было совершено в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс. На большинстве из подожженных или иначе поврежденных вышек устройства для построения сетей 5G еще не были установлены, однако ущерб был нанесен 3G- и 4G-оборудованию.

По данным The Guardian, в последнее время руководству Facebook не раз приходилось удалять страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышкам сотовой связи. Представители социальных сетей вскоре проведут совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сетях 5G. В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавирусом не существует.

Не уточняется, как именно, по мнению пользователей интернета, сети 5G могут способствовать распространению инфекции.(ТАСС)