Грузия: Сомнительный кандидат, и попытка договориться

Правящая партия Грузии рассматривает на самый высокий пост страны — премьер-министра — кандидатуру Теи Цулукиани. Несмотря на протест оппозиции по поводу процесса и результатов выборов, правящая партия готовится к реформированию состава правительства. Агентству IPN стало известно о некоторых возможных кадровых решениях, о которых говорят в кулуарах власти.

По информации агентства, одна из лидеров «Грузинской мечты», экс-министр юстиции Теа Цулукиани вместо депутатского мандата может вернуться в исполнительную власть и занять пост премьер-министра Грузии.

Как сообщает агентство со ссылкой на информированный источник, кандидатура Цулукиани рассматривалась на пост первого вице-спикера парламента, однако речь идет и о представлении ее на пост премьер-министра. Также рассматривается вопрос ее возможного назначения министром внутренних дел. Окончательное решение еще не принято, однако, как заявляют в кулуарах, вопрос о том, останется она в парламенте или перейдет в исполнительную власть — 50/50.

Цулукиани известна тем, что с приходом к власти Иванишвили была назначена на пост министра юстиции, и ее чуть ли не натравили на наследие Саакашвили — было ощущение, что она отличается патологической ненавистью к нему. Под ее контролем фабриковались уголовные дела против экс-президента. То есть, вероятно, если Цулукиани назначат премьер-министром, это может стать еще одной причиной для резкого противостояния власти с прозападной оппозицией.

Тем временем в Тбилиси, в резиденции посла США в Грузии прошли переговоры властей и оппозиции. На встрече, кроме американского посла Келли Дегнан, присутствовали руководители дипломатических миссий ЕС и Франции, передает Грузия Online.

В переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили (Лейбористская партия).

Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представлял спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Это первые переговоры властей и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.

Но можно ли верить в какой-то их успех?

Обо всех этих событиях в комментариях #.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Кандидатура Теи Цулукиани на пост премьер-министра, если она и будет рассматриваться, это очень тяжелое развитие событий для Грузии, так как именно с ее работой связаны все резонансные дела последних восьми лет. В принципе, если Георгий Гахария не будет премьером, это будет крайне опасным шагом лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, так как Гахария зарекомендовал себя неплохо и как менеджер, и как человек, с которым ведет диалог международное сообщество.

Цулукиани же известна всем, как держатель компроматов на всех чиновников и политиков, что успешно помогало столько лет сохранять министерский портфель. Политически, с точки зрения менеджмента, а тем более — с точки зрения восприятия партнерами Грузии — такой шаг (назначение Цулукиани главой правительства) станет трагедией для Грузии, которую мы знаем и любим. Надеюсь, это слухи. Накануне серьёзного экономического кризиса, который ударит по всем, наверное, такое назначение станет подарком для любой оппозиции.

Что касается усилий партнеров Грузии по урегулированию политического кризиса, думаю, тут есть куда двигаться в поиске компромисса. Самый оптимальный вариант, который реалистично имплементировать — пересчет всех участков, по которым поданы жалобы под контролем международных партнёров и наблюдателей. Уверен, что это сейчас на повестке, и такой вариант действительно мог бы продвинуть ситуацию вперед. Возможно, это не даст полностью честной картины, но хотя бы немного успокоит ситуацию в Грузии, когда коронавирус и экономические проблемы и так не дают продохнуть.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Что касается кандидатуры Цулукиани, то я все же сомневаюсь, что ее кандидатура будет выдвинута на пост премьер-министра. Это, я думаю, просто слухи.

Что касается переговоров между властями и оппозицией, которые прошли сегодня в резиденции посла Америки, то можно сказать, что пока перспективы урегулирования политической конфронтации не существует. Позиции сторон резко расходятся. Подождем, что предложит американская сторона.