Грузия собирается в ближайшее время вернуть в Украину посла

МИД Грузии принял решение вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани в беседе с телеканалом «Рустави 2».

«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его [Шарашенидзе] возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично», — сказал Залкалиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе.