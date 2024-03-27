Армения собирается активизировать работы по демаркации границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией. Так, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза (Лорийская область).

Как передает # со ссылкой на газету «Жоховурт», этот вопрос был обсужден в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ереван с армянским коллегой Николом Пашиняном.

«С моим коллегой обсудили возможности активизации демаркационного процесса между Арменией и Грузией», — заявил премьер Армении по итогам встречи с Кобахидзе.

Отметим, что Армения и Грузия обсуждают вопрос демаркации государственной границы с 1992 года, а с 1996 года между двумя странами действуют комиссии по делимитации и демаркации границы, но они работают в весьма пассивном режиме.