Грузия: Оппозиция от своего не отступает

Оппозиция Грузии не поддержит реформу избирательного законодательства, если на свободу не будет выпущен обвиняемый в незаконном хранении оружия совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Григорий Руруа. Об этом заявили сопредседатели партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе и Гига Бокерия 1 июня, сообщает агентство IPN.

«Освобождение Георгия Руруа является значительным предварительным условием. Хоть в наши интересы входит вступление в силу этих изменений (в избирательном законодательстве), но без освобождения политзаключенных с нашей стороны это не будет поддержано», — сказал Капанадзе, передает «Красная Весна».

Его соратник отметил, что вина за отказ оппозиции от участия работе по выборной реформе будет на правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидере Бидзине Иванишвили. «Если соглашение не выполнят и политический заключенный Георгий Руруа останется в тюрьме, это будет значить, что соглашение сорвано, и не нами, а Бидзиной Иванишвили», — заявил Бокерия.

Аналогичные заявления сделали и в других оппозиционных партиях.

Напомним, что в марте, после долгих протестов и консультаций, политические оппоненты пришли к компромиссу и «Грузинская мечта» обязалась в ходе реформы сократить число одномандатников в парламенте с 73 до 30. К тому же партия власти должна была освободить трех главных политзаключенных страны.

Меж тем, процесс всенародного обсуждения поправок в Конституцию, касающихся избирательной системы, начнется 4 июня и будет проходить в онлайн-режиме, сообщил 1 июня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Гурам Мачарашвили, передает Грузия Online.

Проведение парламентских выборов 31 октября 2020 года по новой системе, которая предусматривает увеличение количества депутатов, избранных по пропорциональной системе за счет сокращения количества мажоритарных депутатов, является одним из основных требований к Грузии международного сообщества для развития демократии.

Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной.

Для принятия конституционных поправок необходимо 112 голосов, а у правящей партии их всего 95, поэтому ей необходима поддержка хотя бы части оппозиции.

Представители оппозиционных партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия», требующие реформы избирательного законодательства, заявляют, что не поддержат конституционные поправки, пока власть не выполнит все условия соглашения от 8 марта.

Законодательную инициативу зарегистрировали в парламенте 11 марта. Согласно поправкам, в новой системе выборов меняется количество округов, проходной барьер для партий и система распределения мест в парламенте.

В представленном варианте проходной барьер для партий только 1%. А число мест в парламенте, получаемых партией или блоком по итогам выборов, будет зависеть от полученных мест по итогам выборов в одномандатных округах.

Но что же будет, если власти заартачатся и не станут освобождать последнего из тройки политзеков Г.Руруа? Снова митинги, противостояние?

Комментарий по этому поводу дал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Полное выполнение всех условий соглашения между оппозицией и властями имеет большое значение с точки зрения справедливости и демонстрации наличия в Грузии сдержек и противовесов, которые не должны позволять правящей силе делать, что нравится. Именно с этого угла стоит рассматривать ситуацию, так как провести изменения в избирательной системе власти могут своим большинством, без участия оппозиции. Просто конституционные изменения не принято делать лишь голосами одной партии, но это возможно, если власть захочет показать, что они конструктивны, а «плохая» оппозиция «срывает» договоренности.

На деле, оппозиция не просто отстаивает одного из своих соратников, но борется за публичный показательный прецедент, когда лидер правящей партии вынужден отступать от своих решений под натиском международного сообщества и оппозиционных сил.

Акции протеста в Грузии вошло в моду периодически разгонять. Этот сценарий возможен. Вполне вероятно, что как и осенью 2019 года, протесты захотят разгонять, чтобы показывать по телевизору «беспорядки» и «вынужденные ответные меры». Накануне выборов ждать можно чего угодно.