Министерство обороны Грузии объявило, что республика не намерена возвращать Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», поскольку приобрела их в 2008 году не бесплатно. Об этом говорится в официальном сообщении грузинского оборонного ведомства.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил в интервью изданию «Европейская правда», что Киев направил запрос Тбилиси о возврате зенитно-ракетных комплексов «Бук», переданных в ходе боевых действий в 2008 году.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО «Бук», не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы «Бук» в 2007 году путем многомиллионной закупки», — заявили в Министерстве обороны Грузии.

Отмечается, что приобретение комплексов «Бук» было осуществлено секретным соглашением, министерство не располагает более конкретными данными. (gazeta.ru)