Футбольная сборная Украины выиграла матч у сборной Исландии – 2:1 и прошла в групповой турнир Евро-2024. Команда Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в групповой турнир чемпионата Европы — 4:2. В основное время команды голов не забили.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро 2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Сборная Германии уже квалифицировалась на турнир в качестве хозяина, ещё 53 сборные УЕФА, за исключением России, отстранённой за развязывание войны в Украине, получили право участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024.

Финал чемпионата состоится на берлинском стадионе Olympiastadion.