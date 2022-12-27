Из зоны боевых действий в Украине сбежали восемь мобилизованных россиян, они с оружием и в камуфляже на попутках доехали до российского города Подольск Московской области и там сдались, их передали в военную прокуратуру.

Сбежавшие из Украины мобилизованные были призваны в Калининградской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Оккупанты уехали из Луганской области, сообщает Baza в мессенджере.

«Вечером 26 декабря 8 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск», — отмечается на канале.