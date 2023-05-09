Гримасы истории выглядят именно так. Вчера, 8 мая, в Украине и во многих иных странах мира вспоминали о шести страшных годах в истории человечества. Да, именно шести. Ведь, с 1939-го по 1945-й годы шла Вторая мировая война. А то, что в России именуют Великой Отечественной Войной — это часть ВМВ. Тяжелая, трагическая, большая по времени, но часть.

Началась же ВМВ вовсе не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года. Но в современной России, как и в бывшем СССР, об этом говорить не принято. Как и о том, что имел место чудовищный по своему цинизму Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом — межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Нацистской Германии и Советского Союза. Да, речь идет о пресловутом пакте Молотова-Риббентропа.

Показательно, что внук Молотова, многократный депутат Госдумы РФ по фамилии Никонов является завсегдатаем российских телеканалов и рупором многих преступлений, совершенных его страной. Яблоко от яблони действительно недалеко падает. И естественно Никонов никогда не осудит своего деда за тот пакт. Не расскажет он и о том, что 22 сентября 1939 года имел место совместный военный парад частей XIX моторизованного корпуса вермахта и частей Красной армии в городе Брест.

Передача города происходила согласно советско-германскому протоколу об установлении демаркационной линии на территории бывшего Польского государства, подписанному 21 сентября 1939 года представителями советского и немецкого командования. Вместо этого мы годами видели и видим попытку РФ присвоить себе победу в ВОВ. Я прекрасно помню слова, сказанные в 2010 году нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР — более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», — сказал он тогда. Это была циничная ложь. При общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 год) от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том числе 10 тыс. женщин. 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений.

Но еще важнее то, что в годы ВОВ азербайджанские нефтяники производили до 90 % топлива всей страны. В первый год войны отправили 23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн тонн нефти было отправлено на военные нужды в период . Вот, что сказал по этому поводу Маршал Советского Союза Георгий Жуков: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом».

Да и бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов признал: «Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне». Так что, слова Путина — это ложь, это проявление неуважения к памяти азербайджанцев, погибших в ходе ВОВ, к подвигу азербайджанских нефтяников. Впрочем, глава российского государства оскорбил тем своим заявлением жителей всех республик бывшего СССР.

В первую очередь, конечно, Украины. Во время боевых действий и в плену погибло 3-4 млн украинских военных, подпольщиков и гражданских, 4-5 млн гражданских погибло из-за оккупационного террора и голода в тылу, а 5 миллионов жителей были эвакуированы или принудительно вывезены в Россию и Германию, часть из которых не вернулась.

В целом безвозвратные потери Украины составили 8-10 млн человек. Материальный ущерб составил 285 млрд тогдашних рублей. В результате боевых действий пострадали более 700 городов и городков, 5,6 тыс. мостов, 28 тыс. сел, 300 тыс. хозяйств. Это чудовищные цифры… Но еще чудовищнее то, что Россия аннексировала украинский Крым, подожгла костер войны на Донбассе и вот уже 15 месяцев ведет полномасштабную войну против Украины.

«Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье. Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Зло мы уничтожали вместе! Так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 мая в своем видеообращении.

Да, он прав. Вчера, когда я писал эти строки, по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. А минувшей ночью бомбили Киев. Российские оккупанты, с помощью иранских беспилотников. А защищают Украину ПВО из стран Запада, в первую очередь США, Великобритании, ФРГ. Да, гримаса истории состоит в том, что сейчас ФРГ защищает Украину от России. Такого не могли себе, даже в страшном сне, представить деды тех россиян, украинцев, азербайджанцев, казахов и прочих, что вместе противостояли гитлеровской Германии.

Их подвиг обесценен именно действиями руководства РФ, которые поддерживает подавляющее большинство россиян. Они живут в строгом соответствии с чудовищным лозунгом «можем повторить». Что именно? Весь мир это увидел в Буче, Ирпене, Гостомеле, где имели место факты массового убийства мирных украинцев. Все это увидели на примере стертых с лица земли украинских городов. А ведь мы регулярно слышим, как те или иные российские политики заявляют о планах по военному вторжению в Польшу, Молдову, страны Балтии, Казахстан. Современная Россия, будучи не в состоянии нести прогресс, угрожает разрухой, кровью, смертью. Поэтому сейчас имеет место такая большая поддержка Украины во всем мире. А в самой Украине люди живут в ожидании новых бомбовых, ракетных ударов, а также атак с дронов, накануне 9 мая. Таковы они — чудовищные гримасы истории.