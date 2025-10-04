Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что посылает в Египет делегацию во главе с Дермером для согласования технических деталей сделки по освобождению заложников и сказал, что переговоры продлятся «несколько дней», а заложники, как он надеется, вернутся домой уже в праздники Суккот.

Прекращение огня по требованию Трампа он представил как победу Израиля и победу своей мудрой стратегии.

Нетаньяху начал с того, что всегда прилагал максимум усилий для освобождения заложников. Он заявил, что ХАМАС принял план Трампа, согласился освободить оставшихся в живых и вернуть тела погибших израильтян только благодаря «военному давлению», а утверждения о том, что ХАМАС был готов на такие же условия (освобождение всех заложников в обмен на прекращение войны) уже полтора года назад, назвал «просто ложью».

«Если бы это случилось тогда, мы не вошли бы в Рафиах, не уничтожили бы Синвара, Ханию и Насраллу, не ликвидировали бы иранскую угрозу», — заявил премьер-министр. Теперь же, по его словам, после обмена заложников ХАМАС «будет демонтирован как военная или политическая организаци».

Ранее израильский журналист Барак Равид сообщил закулисные подробности ночного заявления Трампа. Перед тем, как потребовать от Израиля прекращения бомбардировок Газы, Трамп позвонил Нетаньяху и сообщил ему о своем намерении. Президент США сказал израильскому журналисту, что Биби «принял это нормально, потому что у него не было другого выбора». «Со мной приходится принимать нормально», — похвастался Трамп, подчеркнув свою власть над Нетаньяху.

«Я сказал Биби — это твоя возможность победить», — сообщил Трамп. (israelinfo.co.il)