Греческий священник поддержал превращение Айя-Софии в мечеть

Без турок, охранявших Айя-Софию, она уже давно пришла бы в упадок. Об этом сказал греческий священник Евангелос Папаниколау.

«Кто бы мог сберечь такое большое здание, как Айя-София? Турки же сделали это», — сказал священнослужитель, обращаясь к прихожанам церкви Аналипсеос под Афинами.

По его словам, «в период правления турок» была обеспечена свобода вероисповедания для представителей всех религий.

«Вот почему люди говорили: «Я предпочитаю видеть турецкий тюрбан вместо латинского серпуша (головной убор – ред.)». Что касается меня, то я бы тоже предпочел турок», — пояснил Папаниколау.

Священник отметил, что в бытность Айя-Софии музеем многие туристы входили туда «в неподобающей одежде». «Впредь они будут входить в Айя-Софию в длинных платьях, платках и без обуви. Это ли не пример почтительного отношения? Возможно, нам следует воспринимать происходящее не как проклятие, а как исправление», — заключил он.

10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии.

Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Первый за долгие десятилетия намаз в мечети, считающейся символом завоевания Стамбула, состоялся 24 июля. (haberler.ru)