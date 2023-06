Во время предыдущего рейда Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России» (ЛСР) с заходом в город Грайворон эксперты отмечали, что это только своего рода проба пера. Следовало ожидать гораздо более существенного прорыва российской границы, в частности, в Белгородской области и совсем в другом месте.

Так и произошло. На этот раз сил РДК и ЛСР было гораздо больше, их оснащение дополнилось бронированной техникой и артиллерией. И что очень важно, вторжение произошло гораздо восточнее и этому географическому фактору есть вполне определенное военно-политическое обоснование.

Отметим еще один очень важный факт. В отличие от предыдущего рейда, назовем РДК и ЛСР для краткости легионерами, не происходит массированного движения на север. Наоборот, легионеры предпочитают не отрываться на значительное расстояние от границы, через которую проходит их логистика. Они расширяют зону своих операций в широтном направлении. Здесь не только логика снабжения, но и военно-стратегическая.

Немного о расстояниях. От села Новая Таволжанка, где легионеры закрепились и это признает российская власть в лице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, до границы 7 км по дороге и 5 км по прямой.

Теперь посмотрим на восток. Российские патриотические ТГ-каналы с беспокойством пишут, что диверсионные группы легионеров замечены вблизи населенного пункта Уразово. От него до границы с Украиной 12 км, но что еще важнее до города Валуйки 17 км от той же украинской границы. И дорога проходит через Уразово, которое с трех сторон окружено украинской территорией.

Почему мы так подробно остановились на географии. По очень простой причине. Валуйки — важнейший железнодорожный хаб, через который проходит практически вся логистика российской группировки, по крайней мере, в северной части Луганской области. Вывести этот важнейший узел из строя и вся логистика рухнет. Военные последствия очевидны.

Вот почему легионеры от Новой Таволжанки, что не скрывается, начинают движение на восток, не слишком отрываясь от границы. И это в корне меняет всю ситуацию в Белгородской области.

Российское военное и политическое руководство предпочитает до определенного времени не реагировать активно на происходящее вокруг Новой Таволжанки и Шебекено и в целом в Белгородской области. По понятным причинам. Нет у него практически никаких сил внутри России, а снять с фронта в Украине даже одну бригаду в условиях разворачивающегося наступления ВСУ оно просто не в состоянии. Любое ослабление фронта грозит его полным обрушением, так как туда немедленно ринутся подразделения украинской армии.

Тем не менее, если речь зайдет о Валуйках, то даже через не хочу, придется усиливать войска в Белгородской области за счет хотя бы оперативных резервов либо на Донбассе, либо в Запорожской области. В оккупированной Херсонской области войск и так недостаточно, так как в случае прорыва то ли в направлении Мариуполя от Угледара, то ли в направлении Мелитополя эта группировка окажется в оперативном окружении, даже если отойдет в Крым.

Как пишет в своем бюллетене американский Institute for the Study of War (ISW) — Институт изучения войны, ВСУ начали наступление на флангах под Бахмутом, а также на линии Сватово-Кременная. Одновременно ВСУ активизировали свои действия на запорожском направлении по линии Орехов — Гуляйполе. Какое из этих направлений основное, а на каких проводятся отвлекающие операции российскому командованию неясно. Отсюда нервозность и опасения за всю линию фронта. Ее проявлением стал подрыв плотины Каховской ГЭС, так как это единственное сооружение через Днепр, по которому принципиально возможен переход с правого на левый берег. Вероятность использования плотины ВСУ стала ночным кошмаром российских генералов, вот они и решили взорвать ее на всякий случай. Пусть Крым останется без днепровской воды, но есть возможность доложить, что предусмотрели опасность прорыва ВСУ на левый берег. Дальше пусть в Крыму мучаются без влаги. Не генералов это забота.

Мы столь подробно остановились на операциях РДК и ЛСР в Белгородской области, потому что это не только военный фактор, а в значительной мере военно-политический. Легионеры пришли на российскую территорию не только и не столько ради каких-то военных выгод для ВСУ, это есть, но для них не главное, а ради сокрушения путинского режима военным путем.

Здесь очень важный фактор. Русские люди, в более широком смысле российские граждане, ведут боевые действия, пусть и при опоре на украинскую территорию, против других российских граждан. Это настоящая гражданская война. Она имеет потенциал дальнейшего расширения. По заявлениям лидеров РДК и ЛСР достаточно много российских граждан хотят присоединиться к легионерам. Надо отметить, что берут только после всесторонней проверки, даже в условиях боевых действий, так как ФСБ и другие спецслужбы Кремля обязательно инфильтруют туда свою агентуру.

Пока российское руководство не слишком этим озабочено и напрасно. Желающих выступить против действующего режима будет достаточно много и через относительно короткое время с легионерами придется считаться. Более того, придется перебрасывать войска из Украины, так как возникает опасность дефрагментации самой территории России.

В каком-то смысле действия РДК и ЛСР в той или иной мере носят пока внешний характер. Однако налицо углубляющийся внутренний кризис.

Начнем с довольно активных действий Пригожина. Он вывел свой контингент из Бахмута и вовремя. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем ТГ-канале поместила карту и обвела Бахмут красным кругом. Если добавить, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил передовую и сообщил об успешных контрнаступлениях украинских войск на Сватовском направлении, то графический намек Анны Маляр в дополнительных комментариях не нуждается.

Деятельность Пригожина разрастается от Владивостока до Белгорода. Если губернатор Гладков не решился встретиться с легионерами, чтобы выручить двух пленных, то Пригожин согласился. Его предложение осталось без ответа со стороны РДК и ЛСР, но он на это и не рассчитывал. Ему было важно в очередной раз засветиться в российском обществе в качестве настоящего защитника. Ведь в информационном пространстве гуляют ролики, на которых люди из Белгородской области призывают Пригожина прийти и защитить их, так как на власть они больше не рассчитывают.

У Пригожина есть военный ресурс в виде собственной ЧВК. В отличие от других подобных образований оно имеет большой боевой опыт и легко справится с любыми противниками. Дополнительным аргументом в его пользу служит тот факт, что популярность главы ЧВК «Вагнер» растет среди младшего и среднего офицерского состава, а также (sic!) среди офицеров спецлужб, в частности, ФСБ. К последним можно отнести не только капитанов и майоров, а также полковников и генералов.

Режим Путина стремительно деградирует, и элитные группировки готовятся к его падению. Все понимают, что без вооруженной борьбы за власть не обойдется. И тот, кто сможет с основой на силовой ресурс одержать верх, тот и будет победителем.

Здесь возможно такое развитие событий. Внутренняя борьба будет сочетаться с условной внешней в виде противостояния с РДК и ЛСР. Пригожин практически открыто готовится к борьбе, в том числе и вооруженным путем. Насколько сильно будет сопротивление ему остается вопросом.

Военное поражение в Украине прибавит остроты политическому и социальному кризису в России. Проблема в том, что в Москве нет традиций мирного разрешения острых проблем на основе компромиссов. Любая элитная группировка хочет полной победы и ликвидации соперников часто в физическом смысле.

Гражданское противостояние в России в любой форме будет означать существенное переформатирование как политическое, так и территориальное, о последствиях которых сейчас даже догадываться сложно.