Фраза «где родился, там и пригодился» уже давно неактуальна. Каждый хочет жить там, где у него будет больше возможностей. Из Азербайджана проще всего уехать в соседние страны, а именно в Россию и в Турцию. В Европе, США, Канаде хотели бы поселиться многие, но попасть туда сложно, остаться навсегда тем более. В период пандемии коронавируса из-за закрытия границ со многими странами и ужесточения условий въезда переехать стало еще сложнее. Миграционный процесс сложен и сопряжен с множеством бюрократических процедур и большой вероятностью отказа. Это толкает особо отчаянных на нелегальную миграцию, хотя та сопряжена с рисками – можно остаться без денег, без жизни в желанной стране и без свободы. Тем не менее, желающие рискнуть находятся, а потому есть и те, кто на этом желании зарабатывает.

Недавно в республике были возбуждены уголовные дела в связи с организацией незаконной миграции и выдаче виз по поддельным документам, о чем заявил СМИ начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Неймат Авазов. В отношении семи человек было возбуждено уголовное дело, десять человек объявлены в розыск. В ходе обысков обнаружено 97 поддельных печатей. В прокуратуре также допрошены лица, вернувшиеся из-за рубежа.

При обнаружении незаконных документов для выезда в зарубежные страны в качестве мигранта лицо привлекается к уголовной ответственности. При этом к ответственности привлекаются и лица, причастные к подделке документов. Следственное управление Генпрокуратуры тесно сотрудничает с Государственной миграционной службой. Лица, совершившие подобные правонарушения, несут уголовную ответственность по статье 318-1 УК.

Председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов говоря о нелегальной миграции напомнил, что в конце 90-х – начале 200-х годов информация об обнаружении ячеек, занимавшихся ее организацией, часто встречалась в отечественной прессе. По большей части мигранты, которые сейчас живут на нелегальной основе на территории стан Европейского Союза, устремлялись в Европу по поддельным документам. Было большое количество обращений по получению статуса беженца по политическим мотивам по поддельным документам. Скажем, человек представлялся активистом какой-то оппозиционной партии. Время от времени соответствующие структуры проводили мониторинги в этой сфере, выявляли такие факты и в отношении тех лиц, которые участвовали в этом процессе, предпринимались предусмотренные законом меры.

«Но за последние несколько лет – это первый случай, когда выявили такую сеть. Подобное было лет 5 назад, но тогда акцент не делался на миграционный аспект. Группа, которая затем понесла заслуженное наказание, занималась подделкой документов, среди которых были и поддельные документы, касающиеся принадлежности к той или иной оппозиционной партии. Сейчас такие случаи редкость, но для того, чтобы еще больше снизить их количество крайне важно информировать наших граждан по поводу последствий. Может быть лет 20 назад попытки подделывания документов были более успешны. Система тогда была не так налажена и не было централизованного сбора информации. Но сейчас такие варианты не проходят. Структуры, занимающиеся обеспечением основных правил и порядков в сфере миграции, в частности ее законодательной части, настолько усовершенствовали свою систему управления документацией, что подобные попытки обречены на провал», – говорит эксперт.

Высокотехнологическая система, занимающаяся обеспечением миграционного законодательства, работает четко. Те, кто занимаются организацией нелегальной миграции, явно нацелены на людей, не владеющих информацией о данной сфере.

«Любой человек, желающий выехать в ту или иную страну, должен действовать в рамках правового поля, подготовить всю документацию легально, и не пытаться обойти закон, так как рано или поздно это обнаружится. Тогда, – подчеркивает Аллахверанов, – в отношении данных лиц будут применены серьезные санкции. Только депортацией не отделаться, им будет грозить уголовное наказание».