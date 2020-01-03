Готов ли Азербайджан к обострению отношений между США и Ираном?

2020 год начался бурно! Не успели люди полностью понять, почему Турция все-таки решила войти в Ливию, 3 января, рано утром во всех мировых СМИ появилась информация о том, что в Багдаде убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель командира проиранского шиитского ополчения «Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандис (тот самый, который говорил, что израильские дроны атаковали Ирак, поднявшись с территории Азербайджана).

Касема Сулеймани «убивали» несколько раз и постоянно, эта информация опровергалась, либо же вообще никак не комментировалась. Но на этот раз все серьезнее. Пентагон сразу же взял на себя ответственность, Трамп и Помпео не отрицают проведение этой операции.

Иранцы сразу же подтвердили убийство своего легендарного генерала (почему легендарного, объясним позже). В Иране в связи с его гибелью сразу же объявили трехдневный траур по всей стране. Сразу после этой новости верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения «Кудс».

«Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников», — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур.

Среди потока информации о том, что происходит в регионе, есть сообщение, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание из-за убийства Сулеймани.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет проведет сегодня экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов безопасности в связи с убийством ВС США командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, во встрече также примет участие начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави.

Кроме того, появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свете последних событий в регионе прервал свой визит в Грецию и вернулся в Израиль.

Для того, чтобы понять, что же все-таки происходит и почему столько шума и напряжения вокруг убийства нужно знать, кто такой Касем Сулеймани — легендарный генерал Ближнего Востока. Начнем с того, что иранских генералов разных подразделений убивали и ранее. Особенно в Сирии, и убивали не какие-то террористы, большинство погибало из-за атак Израиля на иранские военные объекты в этой стране.

Но иранцы молчали, и закрывали глаза на эти «шалости» израильского государства. Причин можно назвать множество, но самое главное для иранцев было закрепиться в Сирии, а война с Израилем, обострила бы ситуацию с США, поэтому они на это не особо обращали внимания. Причем нужно отметить, что генерал Касем Сулеймани разыскивался со стороны Моссад.

Свою военную деятельность Сулеймани начал с ирако-иранской войны — он был лейтенантом в рядах КСИР. Однако с началом боевых действий он быстро прославился, во многом благодаря смелым разведывательным операциям в тылу врага. Он быстро поднялся в чине и к 30 годам получил в командование 41-ю пехотную дивизию «Тараллах».

Его влияние и популярность в Иране, мягко говоря, вызывали ревность и зависть всех политиков страны. Он считается национальным героем, о котором снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни и кому посвящают оды. Среди политиков он считается выдающимся стратегом и организатором специальных операций, а также создателем широкой агентурной сети на Ближнем Востоке с опорой на шиитские общины. По мнению Джона Магуайра, Сулеймани является наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке, несмотря на то, что «никто ничего о нём не слышал».

Деятельность Сулеймани распространялась на весь регион Ближнего Востока. Он был олицетворением иранской политики в регионе. Неприкосновенным символом иранцев. Практически все проиранские группировки, военизированные силы, начиная от ливанской «Хезболлы» и заканчивая уже йеменскими хуситами, так или иначе были под его личным контролем. В диапазон его влияния и действий входили такие страны как Ливан, Сирия, Ирак, Йемен, Афганистан. Личность непростая, в самые ожесточенные годы войны с ИГИЛ он присутствовал во всех горячих точках. Возглавлял операцию штурма Алеппо и Мосула.

А вот по Мосулу нужно добавить, что операция по взятию этого города проводилась совместно с США. Тогда США и иранцы договорись координировать действия и наземную операцию возглавил лично генерал Касем Сулеймани, в то время как атаки с воздуха взяли на себя американцы. Но даже эта, вроде как совместная операция, не остановила Трампа весной прошлого года, когда он объявил Касема Сулеймани террористом. Получается, что американцы воевали плечом к плечу с террористом.

Вспомним танкерную войну. Никто не мог поверить, что иранцы могут пойти на арест британских танкеров, а затем атаковать саудовский НПЗ. Тем не менее, они на это пошли, что говорит о том, что Иран – это не та страна, с которой можно шутить. Они мстительны. Но что Иран в сложившейся внутренней и внешней ситуации может сделать? Вопрос риторический, Иран и США в разных весовых категориях. Теоретически же Иран может сделать многое, в регионе слишком много американских военных баз, военных, генералов и т.д.

Для иранцев взорвать конвой с американскими солдатами ничего не стоит, причем сделать не напрямую, а через свои прокси силы. Американцы это прекрасно знают, а возможно, этого и ждут. Трампу нужна победа на выборах, и война с Ираном может сыграть ему на руку. Поэтому иранцы с «ответкой» не будут торопиться, но она в той или иной форме, безусловно, будет. Вероятнее всего, после выборов в США, а до этого они будут накаливать ситуацию до предвоенной, чтобы американцы не голосовали за Трампа.

Апокалипсиса ждать пока не приходится, но иранцев недооценивать не стоит. Если иранцы пойдут ко дну, то они потопят с собой многих, и Азербайджан не исключение. # не раз задавалось вопросом, готов ли Азербайджан к обострению в регионе? Уже покойный Абу Махди аль-Мухандис не просто так говорил, откуда летят дроны в Ирак, естественно, это были не его слова, а иранцев, которые таким образом намекали Азербайджану, что прекрасно осведомлены о траектории полета израильских дронов. Поэтому война США с Ираном может пагубно отразиться на Азербайджане, и страна должна быть готова к любому развитию событий.