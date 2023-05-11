Серия резких заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который сначала матом покрыл руководство Минобороны, а затем рассказал о некоем «дедушке», который «счастлив», но может оказаться «законченным мудаком», не на шутку встревожила Кремль.

Рассуждения Пригожина, который уже почти полгода тщетно штурмует Бахмут собранной из зэков частной армией, стали «всерьез беспокоить высшее руководство страны» и были восприняты как «угроза», сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам одного из них, Пригожин действует «не в общей команде и не в общих интересах» с российской властью и перешел «красные линии», хотя и сохраняет прямой контакт с президентом Владимиром Путиным.

Государственным СМИ дано указание позиционировать Пригожина как «предателя России», если он продолжит критиковать министерство обороны и рассказывать о «неудачах на фронте», говорят источники «Медузы».

При этом «ядом» госпропаганды дело может не ограничиться. «Если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики», — говорит один из собеседников «Медузы».

Другие источники издания указывают, что нервное поведение главы «Вагнера» может быть связано с обещанием взять Бахмут, которое тот якобы дал лично Путину.

Наиболее вероятной датой могло быть 9 мая, но дедлайн сорван, и поэтому Пригожин нервничает. Масла в огонь подливает тот факт, что от него отвернулся самый влиятельный покровитель: близкий друг Путина миллиардер Юрий Ковальчук «отдалился» от главы «Вагнера», утверждают источники «Медузы».

По их словам, наибольший негатив в Кремле вызвали слова Пригожина про «счастливого дедушку», опубликованные вскоре после выступления Путина на параде победы в Москве.

Рассуждая о нехватке снарядов, Пригожин заявил, что их просто копят на складах. «Счастливый дедушка думает, что ему хорошо… Как выиграть войну, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка законченный мудак?» — задал он риторический вопрос.

Позднее сам Пригожин оправдывался, что имел в виду бывшего заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева и главу Генштаба Валерия Герасимова. Но что бы он ни говорил, «люди делают понятные выводы», констатирует источник «Медузы». Другой собеседник издания подтверждает: заявления Пригожина были восприняты как намек на Путина.

«Дедушка» уже стоил Пригожину контакта с Государственной думой, которая планировала пригласить его на обсуждение ситуации в Украине, но отказалась от этих планов.

С идеей позвать Пригожина в конце апреля выступил вице-спикер Сергей Неверов. Он предложил депутатам обсудить с главой ЧВК его заявления о «снарядном голоде», а также выслушать его позицию по ведению боевых действий.

Но в конечном итоге встреча сорвалась, сообщили «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники. По словам одного из них, Дума решила не занимать чью-то сторону, а подобные встречи проводить только исходя из конкретных целей. (moscowtimes.ru)