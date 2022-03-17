«Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией», заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Anadolu.

«Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире», — отметил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства положительно оценил процесс нормализации отношений Турции и Армении. По его словам, армянский народ выступает за нормализацию отношений с Анкарой.

«В целом народ Армении хочет нормализации отношений с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в Армении, и в Турции есть группы, которые скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое лидерство для решения этих проблем. Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым вопросам, и я надеюсь, что они будут учтены», — сказал Мирзоян.

12 марта в Анталье на полях дипломатического форума состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Армении. После встречи Мевлют Чавушоглу назвал переговоры конструктивными и полезными, а армянский министр отметил, что Ереван готов к установлению мира в регионе.

Обнародованные только сейчас слова Мирзояна можно считать прорывными. Дипотношения и открытие границ – большего и желать нельзя. Если руководство Армении сможет, выдержит и воплотит эту цель у себя в обществе, то следующим шагом может стать и согласие Еревана на признание территориальной целостности границ Азербайджана без каких-либо притязаний на земли бывшей НКАО. Это то, чего добивается наша страна. Тогда становится необязательным и присутствие в Карабахе российских военных. Примечательно, конечно, что происходят эти события именно сейчас, когда России не до Кавказа, и когда сама она стремительно утрачивает остатки и без того сомнительного авторитета в мире. Хорошо, если не только правящие круги, но и в целом армянское общество осознает, что в такой ситуации лучше все-таки иметь добрые и справедливые отношения с соседними государствами. Весь вопрос теперь в том, осознает ли общество, удастся ли властям Армении переубедить всю оппозицию в том, что иного пути у их страны уже нет?

Своим мнением на эту тему поделились с # известные региональные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Я бы не сказал, что нормализация с Турцией обязательно включает в себя признание территориальной целостности Азербайджана или отказ от поддержки Карабаха. Все-таки это два отдельных процесса. Так или иначе, дипломатические отношения и открытие границ с Турцией — это большой шаг навстречу нормализации, а полная нормализация, безусловно, подразумевает и налаживание отношений с Баку. Посмотрим.

Сейчас есть и новые вопросы, которые касаются границ и транспортных путей. Идет много разговоров о том, что Кремль хочет использовать страны Южного Кавказа для обхода санкций. К примеру, мы уже видим исход российских компаний в соседние государства региона. Транзакции с Грузией, например, остановили уже несколько банков европейских стран, так как риск вывода санкционных денег из-под удара именно через страны Южного Кавказа растет.

Также вопрос, какую политику выберет каждая из стран, видя, что Россия Путина не просто утрачивает авторитет, но находится практически в руинах и авторитета уже нет вообще никакого. Это во многом зависит от того, чем кончится горячая фаза войны с Украиной.

Как будет вести себя Турция? Помогать обойти санкции, или выступать форпостом НАТО? Как поведет себя Грузия? Поможет потокам санкционных товаров или вернет себе статус наиболее продемократической страны региона? Армения? Азербайджан? Сейчас очень много вопросов, на которые пока четких ответов нет, так как ответы эти лежат в Украине, где украинская армия героически защищает свою землю, вынуждая Россию Путина сдавать позиции и терять свою экономику буквально каждый день.

Отдельно: нормализация Армении с Анкарой и Баку очень важна, но отдельно в политике ничего не бывает.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Я думаю, что в целом власти Армении пытаются, но вся сага с открытием коммуникаций, Зангезурского коридора, показала, что армянское общество и государство далеки от конструктивизма. Теперь они испытали шок от маневра Азербайджана, который подписал соглашение с Ираном об альтернативном маршруте. Как всегда, в Армении сейчас молчание, как у них принято — отрицание реальности. Но, очевидно, они понимают, что просчитались.

Теперь вот вопрос с мирным договором. Опять попытки растянуть процесс. Но на фоне украинско-российского кризиса они вроде начинают прозревать, что могут оказаться в полной изоляции. Отсюда и заявление, что готовы к нормализации отношений с Турцией. Но эта нормализация будет проходить параллельно прогрессу с Азербайджаном. Выбирать Армении, ее народу, что делать со своей государственностью, которая на грани катастрофы.