Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщил старший инспектор Управления майор полиции Араз Аскерли, планируется проведение работ по замене асфальтового покрытия на улице Фатали хана Хойского в Баку — начиная от Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и до станции метро «Нариман Нариманов».

«Просим водителей воспользоваться альтернативными дорогами. Работы планируется завершить утром 12 сентября. Благодарим всех за понимание!» — говорится в сообщении.