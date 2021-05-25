Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл Тель-Авив для переговоров об укреплении перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Утром во вторник, 25 мая, он приземлился в международном аэропорту Тель-Авива. Запланированы встречи Блинкена в Иерусалиме — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан — с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Встречи Блинкена с представителями ХАМАС не предусмотрено. По завершении переговоров госсекретарь посетит Египет и Иорданию. Еще до вылета из США Блинкен заявил, что цель его миссии — закрепить режим прекращения огня в конфликте между Израилем и палестинцами.

Перемирие вступило в силу в ночь на 21 мая после ракетных обстрелов, продолжавшихся на протяжении 11 дней, в результате которых, по палестинским данным, погибли почти 250 палестинцев и, по израильским данным, десять израильтян. Прекращение огня было согласовано при посредничестве Египта и при поддержке со стороны США и других государств. Со времени вступления перемирия в силу в регионе царит напряженное затишье. (DW)