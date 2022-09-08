Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом УНИАН сообщили информированные источники в дипломатических кругах.

В частности, его визит предусматривает встречи с украинскими чиновниками. Этот визит призван продемонстрировать поддержку Украины со стороны США.

Между тем, по информации Reuters, в Киеве госсекретарь США объявит о выделении военного финансирования в размере $2 млрд для Украины и еще 18 государствам, которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией.