Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности.