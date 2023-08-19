Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.
Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности.
«Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала», — заявило Агентство.
В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.
Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.