Госдеп: новое соглашение должно охватывать ядерные арсеналы РФ и КНР

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно целиком охватывать ядерные арсеналы России и Китая, «включая нестратегическое ядерное оружие».

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать целиком ядерные арсеналы обеих этих стран», — говорится в сообщении дипломата в Twitter.

При этом представитель госдепа США не указал, какие обязательства возьмет в рамках договоренностей Вашингтон.

22 июня в Вене запланирована встреча замглавы российского МИД Сергея Рябкова с Биллингсли. В Вашингтоне не исключили, что темой переговоров станет возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. На встречу пригласили представителей КНР (aif.ru)