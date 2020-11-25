Госбюджет следующего года отразит расходы послевоенного времени

В связи с военным положением в стране проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год пока не представлены на обсуждение Милли Меджлиса, в них будут внесены определенные поправки.

Комментируя промедление, министр финансов Самир Шарифов сообщил журналистам, что в пакет бюджета следующего года будут внесены поправки, связанные с грядущими расходами на финансовое обеспечение деятельности Армии Азербайджана, погранвойск и других ведомств на освобожденных территориях.

Задержка с парламентскими обсуждениями основного финансового документа страны составила 40 дней. Ведь по действующему законодательству — статье 13 закона АР «О бюджетной системе» и в соответствии со статьей 109.2 Конституции Азербайджанской Республики законопроект о государственном бюджете на следующий финансовый год вместе с другими соответствующими документами должен быть представлен на рассмотрение и утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики не позднее 15 октября текущего года. Однако ни в позапрошлом, ни даже в минувшем месяце документ не был представлен на рассмотрение законодательного органа страны.

Касаясь изменений в финансовый документ, Шарифов заметил, что в результате контрнаступательной операции Армии Азербайджана прекращена 30-летняя оккупация исторических земель. «Приоритетом признано проведение восстановительных работ на всех освобожденных от оккупации территориях, создание социально-экономической, энергетической, коммунальной, транспортной инфраструктуры, создание условий для жизни и деятельности наших граждан, возвращающихся в родные края», — заявил Шарифов. По его словам, в освобожденных районах в первую очередь важно принять соответствующие меры безопасности и, соответственно, на первый план выходит обеспечение деятельности Армии Азербайджана, погранвойск, органов внутренних дел, безопасности на этих территориях, а также организация мероприятий по разминированию.

Немногим ранее в беседе с # представители местного экономического сообщества https://zerkalo.az/pochemu-vnov-zapazdyvayut-s-parlamentskimi-obsuzhdeniyami-gosbyudzheta-na-sleduyushhij-god/ высказали предположения, что промедление с парламентскими обсуждениями пакета бюджета на следующий год обусловлены необходимостью корректив, связанных с военными действиями в зоне Нагорного Карабаха. Поскольку уже сегодня в освобожденные районы Азербайджана прокладываются дороги и современные линии электропередач, ведется работа по разминированию территорий. В довесок этому предпринимаются необходимые меры в направлении дальнейшей работы военных комендатур, в обязанности которых входит администрирование всех необходимых работ по каждому освобожденному району.

Как сказал редакции эксперт-экономист Натиг Джафарли, все это требует финансовых затрат, которые должны отразится в пакете бюджета наступающего года. Собеседник напомнил, что в рамках военных комендатур ведется масштабная работа – создаются оперативные штабы в составе представителей различных государственных ведомств. Это и службы государственной безопасности, МЧС, Минэкономики, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, Минфина, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Министерства культуры. Наиболее ответственная работа, говорит эксперт, возложена сегодня на Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA), поскольку для любой начальной деятельности нужно очистить освобожденные земли от следов войны и мин. Кроме этого, в деоккупированных районах создаются соответствующие органы местной исполнительной власти.

В число первоочередных мер входит также строительство дорог. Так, согласно принятому накануне решению главы государства, на проектирование железной дороги Барда-Агдам протяженностью 45 км из Резервного фонда Президента уже выделено 5 млн манатов. Восстанавливаются дороги, ведущие в деоккупированные села Суговушан и Талыш Тертерского района. Успешно продолжается проект строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и трассы Евлах-Ханкеди. В то же время для Физули, Джебраила, Зангилана и Губадлы проектируются новые подстанции и ЛЭП. Сообщается, что новые мощные подстанции будут установлены в каждом из четырех районов. В то же время параллельно Azərişıq готовит проектные документы для строительства 35-киловольтных подстанций на территориях указанных районов. Цель работ заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить электроэнергией районы и села, освобожденные от оккупации.

В освобожденных районах уже начались мелиорационные мероприятия и первые ремонтно-восстановительные работы, продолжается процесс организации временного особого управления, обеспечивается телерадиовещание. По мнению экономистов, в наступающем финансовом году будет уделяться центральное внимание расходам на воссоздание инфраструктуры и управления в освобожденной части страны. Следовательно, проект государственного и сводного бюджета нуждается в доработке, призванной учесть расходы по широкому спектру направлений этих работ.