Почему вновь запаздывают с парламентскими обсуждениями госбюджета на следующий год?

Милли Меджлис откладывает обсуждение проекта бюджета на 2021 год, которое должно было начаться 15 октября. По мнению экономистов, это вызвано военными действиями в зоне Нагорного Карабаха, поскольку освобождение оккупированных территорий и сопряженные с этим расходы серьезно повлияют на параметры государственной казны.

Согласно статье 13 закона АР «О бюджетной системе» и в соответствии со статьей 109.2 Конституции Азербайджанской Республики законопроект о государственном бюджете на следующий финансовый год вместе с другими соответствующими документами должен быть представлен на рассмотрение и утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики не позднее 15 октября текущего года.

По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, с обсуждением главного финансового документа страны, представляющего особую важность в связи с возрождением экономики Карабахского региона, нельзя запаздывать даже в условиях войны.

«Несмотря на требования действующего в этой сфере законодательства, государственный бюджет следующего года все еще не вынесли на обсуждение в парламент», — сказал он #, заметив, что в соседних странах парламентские дебаты по основному финансовому документу страны стартовали еще в прошлом месяце. По свидетельству экономиста, запаздывание парламентских слушаний можно объяснить военными действиями в зоне Нагорного Карабаха, однако в предыдущие годы наблюдалось то же самое. Для сравнения, бюджет текущего года также не вынесли на обсуждение Милли Меджлиса в сроки, прописанные в законе «О бюджетной системе».

Говоря о причинах промедления, депутат ММ Вахид Ахмедов сообщил Turan, что в настоящее время в стране идет Отечественная война, на фронте имеется серьезное продвижение. «С этим может быть связано затягивание обсуждений проекта бюджета на 2021 год. Есть определенные расходы, которые изменяются, проводится определенная работа. Поэтому здесь нет такой серьезной проблемы», — цитирует издание Ахмедова, заметившего, что в текущих условиях он не является сторонником обсуждения проекта бюджета. Поскольку самое главное для народа, нации, государства и родины – это освобождение наших земель. Парламентарий подчеркивает, что все остальные вопросы встанут на свои места и найдут свое решение только после восстановления территориальной целостности.

Похожее с ним мнение высказал в беседе с нами экономист Натиг Джафарли. По его словам, военные действия в зоне Нагорного Карабаха являются главной причиной, по которой отложены парламентские обсуждения государственного бюджета наступающего года:

«Уже по результатам Освободительной войны и освобождения оккупированных земель можно будет рассчитывать расходные и доходные статьи бюджета, поскольку основной финансовый документ следующего года будет учитывать также серьезную работу, которую предстоит проделать в направлении восстановления наших территорий, разрушенных войной и оккупацией. Иными словами, успешное завершение военных операций наложит серьезный отпечаток на параметры законопроекта о государственном бюджете, ведь в нем будут предусмотрены новые расходы, обусловленные необходимостью в том числе обороны и охраны границ, возрождения инфраструктуры, решения прочих первостепенных задач».

В государственном бюджете АР на 2021 год, согласно подготовленному проекту, прогнозируются доходы на уровне 24,327 млрд манатов, что на 0,8% больше, чем указано в прогнозах на 2020 год. Расходы казны в наступающем году ожидаются в размере 25,847 млрд манатов, что на 6% меньше, чем запланировано в текущем. В результате дефицит очередного государственного бюджета сократится в сравнении с 2020 годом с 3,368 млрд манатов до 1,52 млрд манатов.