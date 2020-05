Голосуют блогеры: Азербайджан занял на «Евровидении» 13 место

Состоялось первое утешительное шоу для фанатов «Евровидения» — Eurovision Song Celebration. В нем приняли участие исполнители, которые должны были выступить в Роттердаме в первом полуфинале конкурса, в том числе и наша Самира Эфенди, сообщает #.

Ее «Cleopatra» прозвучала после объявления конкурсантки ведущими. Выход певицы на сцену был заменен демонстрацией клипа.

Концерт транслировался на официальном канале «Евровидения» в YouTube. Второй концерт Eurovision Song Celebration состоится 14 мая и в нем примут участие конкурсанты второго полуфинала. Оба концерта являются инициативой организаторов конкурса — Европейского вещательного союза.

Напомним, что конкурс был отменен из — за пандемии Covid-19. Ahoy Arena, которая должна была принять евросонг, превратилась в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Конкурс перенесли в онлайн формат, лишив его конкурсной составляющей и ряда других обязательных правил.

Главное онлайн шоу — Europe Shine A Light состоится в субботу, 16 мая, в день, когда должен был состояться финал самого популярного песенного состязания. В день финала готовится специальное шоу, которое будут транслировать все страны-участницы.

Концерт начнется в 23:00 по бакинскому времени. В Азербайджане трансляция из голландского Хилверсюма в прямом эфире будет показана Общественным телевидением (İTV). Комментатором онлайн-шоу от нашей страны будет телеведущий и шоумен Мурад Ариф. В двухчасовом шоу выступят все участники «Евровидения» — 2020. Так как видеоклипы не могут стать заменой конкурсного исполнения в прямом эфире, Самира Эфенди исполнит свою композицию со сцены.

«Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами», — пояснил идею концерта исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. Он призвал сделать шоу «незабываемым моментом в истории «Евровидения».

В шоу также примут участие победители конкурса прошлых лет. Все конкурсанты года по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light, а фанаты — в едином виртуальном хоре What’s another year. С ней двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл евросонг в 1980 году.

Но, поскольку финал пройдет без оценки жюри и телезрителей, «Евровидение» в этом году останется без победителя.

Этим вовсю пользуются фанаты конкурса, устраивая свои неофициальные голосования.

В Германии, к примеру, такое голосование прошло в эфире телеканала ARD, транслирующего «Евровидение» в ФРГ. По окончании шоу, во время которого были показы клипы всех 41 участника, телезрители и жюри из 100 человек выбрали лучшие песни конкурса. В топ-10 вошли исполнители из Азербайджана, Болгарии, Дании, Исландии, Италии, Литвы, Мальты, России, Швейцарии и Швеции.

Еще одно голосование устроили 25 блогеров Wiwibloggs из Европы, Австралии, Новой Зеландии и США. Они оценивали песни участников по системе евроконкурса: каждый представитель поставил трем наиболее понравившимся композициям 12, 10 и 8 баллов и далее в порядке убывания от 7 до 1 балла.

Песня Самиры Эфенди заняла 13 позицию. Российская группа Little Big – на 10 месте, а композиции армянской участницы Атены Манукян досталась лишь 18 строчка в итоговой таблице. Эстония, Кипр, Франция, Молдавия, Македония и Сан-Марино набрали по 0 баллов.

Победу на конкурсе «Евровидение» — 2020 фанаты присудили Литве и группе The Roop с песней On Fire. На втором месте болгарская певица Виктория Георгиева с песней Tears Getting Sober, на третьем — швейцарский певец Gjon’s Tears с песней Rеpondez-moi.

Как проходило голосование можно посмотреть тут: