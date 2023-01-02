Газета The Washington Post под занавес 2022 года писала о том, что президент России Путин выглядит все более изолированным. Хотя китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что готов улучшить стратегическое сотрудничество, он признал «сложную и довольно противоречивую международную ситуацию». В сентябре он ясно выразил свои «опасения» по поводу войны.

Со своей стороны индийский премьер-министр Нарендра Моди в российской газете «Коммерсант» писал, что «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание; наша эра не должна быть эпохой войн!». Как сказал российский государственный чиновник, «Мы все это читаем и понимаем, и я думаю, что он [Путин] тоже читает и понимает».

Как заметила в беседе с The Washington Post старший научный сотрудник Фонда Карнеги Татьяна Становая, «Он (Путин — Авт.) — фигура, которая в глазах элиты выглядит неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, чему верить, и они боятся думать о завтрашнем дне. В значительной степени возникает ощущение, что выхода нет, что ситуация непоправима, что они полностью зависят от одного человека, и повлиять на что-либо невозможно».

Военный и дипломатический провал

В Кремле задумали маленькую победоносную войну с Украиной, а вляпались в авантюру, из которой нет выхода кроме его капитуляции. После относительно короткого периода успехов российская армия и примкнувшие к ней, по крайней мере теоретически, всякие военизированные образования, начали несмотря на постоянные штурмы и попытки наступления откатываться назад.

Силы Обороны Украины продолжают медленное выдавливание агрессора на Донбассе. Судя по истерическим предостережениям, так называемых патриотических российских военкоров, на трех направлениях в Запорожской, Херсонской и на Донбассе ожидается наступление украинской армии. И это важный военный итог ушедшего года. Военная победа не предвидится, сколько бы об этом не заклинали на московских телеканалах и как бы не изощрялся на эту тему Путин. Иначе, зачем бы вся кремлевская рать в один голос требовала начала хоть каких-то переговоров.

Второй очень болезненный провал испытала российская пропаганда и дипломатия. От бесконечных разговоров в феврале-марте прошлого года, что коллективный Запад за Украину не впишется до выдвижения формулы ведения Россией войны с НАТО.

Поставки оружия Киеву, постоянное увеличение его количества и номенклатуры, оказались крайне неожиданным и неприятным сюрпризом для Кремля. К тому же вскрылась практически полная военно-техническая и технологическая отсталость российской армии. Ее структура, дополненная всепоглощающей коррупцией, осталась в советских временах ХХ века. Если пришлось закупать иранские дроны, совсем не самые передовые, то, что вообще говорить об армии, которая еще недавно напялила на себя тогу «второй в мире».

Россия оказалась в ситуации изоляции и положении мирового изгоя. Пекин и Дели на словах поддерживают Москву, а как до дела, то они в сторону. Оба восточных партнера, на которых Москва делала большую ставку, отказались поставлять оружие. В частности, Индия его имеет еще с советских времен, а Китай производит по лицензии.

В результате российская армия к концу года подошла с угрозой снарядного голода, а дипломатия с вероятностью будущего трибунала за агрессию и другие преступления. Причем непосредственными участниками убийств мирных жителей будут заниматься уголовные суды. Перед трибуналом предстанут высшие руководители, как военные, так и гражданские, а также пропагандисты и чиновники. В Москве прекрасно осознают эту угрозу. Тем более, что она уже осуществляется против собственности российских олигархов на Западе. И не только.

Нефть и газ. Плохие финансы

Что-то в последнее время заметно погрустнели ведущие российские экономические и финансовые чиновники. Когда начинались западные санкции они, витийствовали в эфирах, что санкции не страшны, так как от российских углеводородов Европа отказаться принципиально не сможет. Будет и дальше покупать.

Причем с лета газ из России практически в Европу перестал поставляться под пропагандистский щебет, что замерзнут все, а особенно Германия, Италия и Франция. Никуда не денутся, прибегут и будут платить. К тому же по московским представлениям цены на углеводороды взлетят до небес.

И что же к декабрю? Газовые хранилища в Европе заполнили под завязку и даже сейчас в середине зимы в них снова производят закачку. Десятки газовых танкеров в европейских портах ждут разгрузки, а из-за теплой зимы его просто девать некуда. Только в подземные хранилища. И тут же цены резко пошли вниз и уже уменьшились до довоенных.

С нефтью произошло аналогично. Запад с декабря ввел price cap — ценовой потолок и к огромному московскому удивлению его все начали соблюдать. Причем первыми, кто бы мог подумать, Китай и Индия.

На что рассчитывали в Кремле непонятно. Самый близкий союзник, если есть возможность купить дешевле, так будет делать. Это универсальное правило бизнеса. Вот почему Пекин и Дели заставляют Москву продавать нефть ниже себестоимости.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров, от перевозки нефти из России отказался крупнейший китайский оператор морских перевозок China Cosco Shipping. Его флот насчитывает более 1,4 тысячи судов. Он не хочет возить дальневосточную российскую нефть, которая торгуется выше price cap. Она стоит чуть больше $60 за баррель, в отличие от основной экспортной марки Urals, стоимость которой ушла ниже отметки $50.

Экономические и финансовые проблемы стали проявляться в полной мере. И сразу стал дешеветь рубль. Настолько, что Путину пришлось наступить на горло собственной песне и согласиться на оплату экспорта углеводородов валютой недружественных стран. Сколько было крика от перехода на оплату за рубли и угроз не принимать доллары и евро. И что теперь? Пришлось к ним вернуться, только, кто платить валютой будет, если Запад нефть и газ практически не покупает, а рупии и юани оказываются не очень-то и нужны.

В интервью российской газете РБК Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», который занимал пост министра финансов с 1997 по 1999 год, отметил, что Россия потеряла рынки на Западе. «В течение 50 лет строился рынок, взаимные экономические связи. Теперь они уничтожены на десятилетия вперед».

Как сказал The Washington Post бывший чиновник Центрального банка России миллиардер Александр Прокопенко, члены российской экономической элиты «понимают, что добром это не закончится». Они, в том числе многие из тех, кто находится под санкциями, с ужасом наблюдают за ситуацией: «Все, что они построили, рухнуло без всякой причины».

Оно и понятно. Поток нефтедолларов превратился в тонкий ручеек и скоро совсем иссякнет, комплектующие даже для военной промышленности брать негде и не у кого, а дефицит бюджета уже приблизился к 5 трлн руб. И как его покрывать никто ответить не может. Россия с мая находится в техническом дефолте, и ей денег не одолжат.

Потеря Южного Кавказа и Центральной Азии

Военные и политические поражения Москвы в результате агрессии, ее экономические и финансовые проблемы неизбежно ведут к ослаблению позиций по периметру границ.

Полное бессилие российских миротворцев в Нагорном Карабахе наглядно демонстрирует не просто этот процесс, а его ускорение и углубление. Причем по разным причинам, но началось движение в сторону от России, как Баку, так и Еревана. Стратегически это означает очень серьезное поражение и отбрасывание российской политики и влияния в регионе в ситуацию начала XIX века.

В самом скором времени здесь произойдут тектонические изменения. Все, что Москва еще с царских времен имела на Южном Кавказе, она уже фактически потеряла. И если соединить это с провалом в Украине и дрейфом Центральной Азии, то уже в ближайшее время мы станем свидетелями полного изменения геополитической конфигурации в мягком подбрюшье России.

Пока, в частности в Центральной Азии, это еще не так заметно, но дрейф набирает скорость. Характерно, что даже в Киргизии пренебрегли московскими предостережениями и начали процесс перевода делопроизводства на киргизский язык и отказа от русской и советской топонимики.

Казахстан и Узбекистан заключают соглашения по поставкам энергоресурсов в третьи страны и отклоняют российские предложения. В Ашхабаде тоже хотят поставлять свой газ в Турцию через Азербайджан и Грузию, минуя Москву. И Кремль ничего сделать не может, ведь Китай предупредил, чтобы даже не думал об агрессивных замыслах.

В 2023 год Россия вошла с критическим ухудшением ситуации на своих границах. После окончания войны Украина и Молдова, государства Южного Кавказа и Центральной Азии займут явно недружественную позицию в отношении своего северного соседа. Можно предположить, что к ним присоединится и Беларусь после ухода или свержения Лукашенко. Тогда такая граница вплотную приблизится к Москве. От Харькова до нее 715 км и от Минска столько же.

Начиная агрессию, в Кремле рассчитывали на развал украинского государства. Вышло наоборот. Небывалое единение народа, полного решимости не только защитить свою страну, но и нанести сокрушительное поражение наглому и надменному соседу.

Украина выйдет из войны окрепшей, а Россия надломленной. И за очень многое ей придется заплатить. Возможно, уже в текущем году.