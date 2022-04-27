Министры иностранных дел Франции и Италии Жан-Ив Ле Дриан и Луиджи Ди Майо обсудили поддержку Украины, а также усиление режима санкций в отношении РФ, в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Франции.

«Министры обсудили продолжение тесного сотрудничества Франции и Италии по поддержке Украины и преодолению последствий конфликта. Они обсудили варианты усиления санкций против России, в частности, в энергетической сфере», — сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что телефонный разговор двух министров состоялся во вторник. Кроме Украины главы дипломатии обсудили ситуацию в Ливии, в том числе безопасность в стране и необходимость скорейшей организации президентских и парламентских выборов, ситуацию в Мали и эпизод с обнаружением массового захоронения близ базы в Госси, перешедшей под контроль Вооруженных сил Мали после ухода оттуда французских военнослужащих.