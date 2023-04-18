В рамках двухдневного визита в Азербайджан министр иностранных дел Израиля Эли Коэн проведет встречи с азербайджанским коллегой и министром экономики.

Как сообщает АПА, на встречах будут обсуждаться вопросы укрепления отношений между странами во многих сферах.

В ходе визита Эли Коэна будут сопровождать представители 20 израильских компаний в сфере кибербезопасности, управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

Делегация проведет встречи с компаниями и государственными учреждениями Азербайджана.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Баку для участия в заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Израиля, целью визита является проведение консультаций по вопросам экономического сотрудничества, и его будет сопровождать большая делегация.

Недавнее открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве 29 марта вызвало негативную реакцию Тегерана. Иранский режим пытается оказать давление на Баку, чтобы тот отказался от сближения с Израилем, что еще больше обостряет азербайджано-иранские отношения.