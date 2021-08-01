Главный инфекционист США Энтони Фаучи с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и недавний резкий скачок заболеваемости в стране связан именно с этой группой граждан.
«Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вы знаете, что нам на самом деле нужно делать – и мы повторяем это снова и снова. Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых», — сказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News.
Он отметил, что с точки зрения тяжести переносимых симптомов эта группа населения США «особенно уязвима», поскольку привитые «по большей части защищены от тяжелого течения болезни». В текущих условиях, указал Фаучи, непривитые от COVID-19 американцы становятся причиной новых вспышек коронавируса, что «в конечном счете затрагивает всех».