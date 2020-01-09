«Главный финансовый документ отражает рост экономики»

Глава государства подписал закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год». Таким образом, главный финансовый документ страны готов к исполнению с 1 января наступившего года.

Доходы госбюджета утверждены на уровне 24 млрд. 134,5 млн. манатов, расходы — 26 млрд. 894,7 млн. манатов (в том числе централизованные доходы — 23 млрд. 336,95 млн. манатов, местные доходы — 797 млн. 550 тыс. манатов, централизованные расходы — 26 млрд. 44 млн. 596 тыс. манатов, местные расходы — 850 млн. 104 тыс. манатов).

По данным экономиста Фикрета Юсифова, за 25 лет, истекших с признания независимости, доходы и расходы «народного кошелька» увеличились соответственно в 76,2 и 60,8 раз. «Фактически, если сравнивать параметры бюджета с тем, что мы имели в первые годы независимости, доходы и расходы госказны увеличились в 100 раз», — сообщил Юсифов.

Согласно бюджетным прогнозам, совокупные доходы бюджета составят 33% ВВП, расходы — 35,4%. По данным экономиста, доходы госбюджета наступающего года, прогнозируемые на уровне 24 млрд. 134,5 млн. манатов выше бюджетных прогнозов текущего на 966,5 млн. манатов. В целом по сравнению с текущим годом ожидается рост доходов госказны на 4,2%. При этом реальные бюджетные показатели десятикратно превышают показатели первых лет, последовавших вслед за экономическим и финансовым кризисом 2016 года.

Доходы бюджета наступающего года превышают поступления позапрошлого года на 7 млрд. 618 млн. манатов (46,1%), при этом расходы больше на 9 млрд. 319 млн. манатов (53%). Таким образом, за последние два года наблюдается серьезный рост в расходной и доходной части государственной казны, говорит Юсифов. Несмотря на снижение заложенной в бюджете цены нефти на 8,3% — до 55 долларов за баррель, ожидаемый рост доходов обеспечит ненефтяной сектор. Доля нефтяного сектора в структуре доходов бюджета следующего года ожидается на уровне 13 млрд. 530 млн. манатов (56,1%), ненефтяного сектора — 10,604,5 млн. манатов (43,9%).

В наступающем году темпы прироста бюджетных доходов по сравнению с фактическим показателем 2018 года и ожидаемым показателем 2019 года по нефтяному сектору к прошлому году увеличатся на 1% (129,5 млн. манатов), а к текущему году, напротив, ожидается снижение на 1,2% (170,3 млн. манатов). Что касается доходов от ненефтяного сектора, в будущем году они увеличатся к фактическому показателю минувшего года на 16,4% (1496,1 млн. манатов). Рост упомянутого показателя к прогнозам текущего года ожидается на уровне 12% (1136,8 млн. манатов).

Доля доходов ненефтяного сектора в госбюджете в следующем году составит 12,7% ВВП, при этом темпы его роста составят 1,3% по сравнению с 2018 годом и 0,7% к 2019 году. В то же время доля доходов государственного бюджета от ненефтяного сектора на следующий год прогнозируется на уровне 19,4% ВВП, что соответствует уровню 2018 года по сравнению с 2019 годом. «Экономика Азербайджана в минувшем году показала самые лучшие результаты за последние годы практически во всех секторах. Так, за отчетный период экономический рост составил 2,1%, в ненефтяном секторе — 3,5%, в ненефтяной промышленности — на 14%, а в сельском хозяйстве — на 7%. Все эти успехи нашли отражение в доходах и расходах государственного бюджета, который является зеркалом состояния экономики», — сказал собеседник.

Он отметил, что доходы госбюджета в следующем году увеличатся к показателю трехлетней давности на 7 млрд. 618 млн. манатов (46,1%), а расходы — на 9 млрд. 319 млн. манатов (53%). Такое значительное увеличение доходов и расходов бюджета за последние два года стало возможным благодаря тому, что экономический рост скорректирован с учетом новых вызовов, а также благодаря эффективным шагам, предпринятым для легализации теневого сектора экономики страны, считает экономист.