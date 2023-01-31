Сейчас многих врачей и педагогов отправляют на пенсию по достижении ими пенсионного возраста – 65 лет. На днях депутаты выступили с инициативой предоставить представителям этих профессий возможность работать до 70 лет. Свое предложение парламентарии аргументируют в частности резким снижением доходов гражданина при выходе на пенсию — до 320 манатов.

Вообще, в нашей стране немало пенсионеров, которые были бы рады уйти на заслуженный отдых, но они понимают, что тогда их качество жизни ухудшится. Потому стремятся работать, пока есть силы и пока их не «попросят» освободить рабочее место. Что касается инициативы, то мнения в обществе разделились. Кто-то считает, что врачи и педагоги в возрасте нередко работают по старинке и их методы не отвечают требованиям времени. Другие уверены, что те часто более грамотные, чем молодежь, и что уже давно надо было позволить им работать столько, сколько они могут и хотят.

Генеральный директор ООО «Медпросвет» Заур Оруджев поделился с # своим мнением по этому поводу: «Как врач могу сказать, что знаю немало коллег в возрасте, следящих за современной наукой, и также знаю молодых врачей и врачей среднего возраста, к сожалению, лечащих как бог на душу положит. Поэтому с точки зрения именно медицинского знания я не вижу препятствий для работы врачей 70+. Другое дело, что и за ними, и за молодыми должен быть контроль. Но это совсем не про возраст. И еще: наша страна многое старается сделать для пенсионеров. Вчера было хуже, чем сегодня и завтра будет еще лучше. Но пока мы в пути и по факту на пенсию прожить крайне сложно. Работа для пенсионера иногда вопрос выживания. Это тоже важно учитывать».

Эксперт в области образования Сабина Алиева против возрастных рамок в педагогической деятельности.

«Нужно обращать внимание на качество работы, а не на возраст. Именно на это необходимо делать акцент. И, конечно, внедрить стандарт ISO 9001. Для учителя важен талант и любовь к профессии, как и для врача. А если педагог занимается другими вопросами и забывает о своей работе, на качество рассчитывать не приходится», – отметила она.

По ее словам, зачастую педагоги в возрасте могут лучше справляться с обязанностями, чем те, кто только окончил педагогический вуз.

«Это касается, прежде всего, преподавания в старших классах. У только окончившей вуз девушки (а юноши редко идут в учителя) часто не получается справиться с такой аудиторией. Ученики воспринимают ее скорее как ровесницу. Педагоги старшего поколения видели жизнь, более мудрые, и это нельзя не учитывать», – говорит Алиева.

Эксперт подчеркнула, что обязательно проводить объективное медобследование всех педагогов, и речь не только о флюорографии, но и о психологическом обследовании. Важно, чтобы учителя в школах были не только знающими, но и уравновешенными.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отметил, что сейчас по закону пенсионный возраст – 65 лет. И после этого на протяжении пяти лет с учителем, который достиг пенсионного возраста, на год возможно заключать трудовой договор. В итоге он может работать до 70. Если у педагога есть звание заслуженного учителя, он может работать и после 70 лет.

«Существующий вариант в целом неплох, но только при условии объективного подхода. Все должно зависеть от того, какие у педагога достижения, насколько в его работе есть необходимость и т.д. Но, конечно, основным критерием должно быть то, хороший учитель или плохой, а не возраст», – сказал он.

По словам Исрафилова, раньше многих педагогов, достигших пенсионного возраста, сразу отправляли на пенсию, и на это было много жалоб. По новому положению учитель, достигший пенсионного возраста, остается на работе до окончания учебного года. И, если, например, речь идет об учителе начальных классов, он продолжает вести свой класс.

Он подчеркнул, что у нас стараются давать дорогу молодым кадрам, и пенсионерам приходится уйти. Реальность такова, что вузы страны выпускают педагогических кадров в пять раз больше, чем требуется. В советское время факультеты формировались, исходя из потребностей в той или иной специальности, а педагоги ехали работать по направлению. Сейчас такого нет. Это неправильный подход, из-за которого порой хороших учителей отправляют на пенсию, поэтому нужно планирование.

Как отметил Исрафилов, еще важно не забывать о педагогах на пенсии, приглашать их в школы, чтобы они делились опытом и чувствовали себя нужными.